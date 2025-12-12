Отключения света 13 декабря будут действовать по всей Украине
Киев • УНН
13 декабря по всей Украине будут действовать графики почасовых отключений электроэнергии. Причина – последствия российских атак на энергообъекты.
Завтра, 13 декабря, украинцев ждет еще один день с отключениями. В Укрэнерго отмечают, что графики будут действовать во всех регионах, но не уточняют количество очередей, передает УНН.
Завтра, 13 декабря, во всех регионах Украины будут применяться графики почасовых отключений и графики ограничения мощности (для промышленных потребителей)
В Укрэнерго добавили, что причина введения мер ограничения – последствия российских ракетно-дроновых атак на энергообъекты
Ситуация в энергосистеме может измениться. Время и объем применения отключений по вашему адресу – узнавайте на официальных страницах облэнерго в вашем регионе. Когда электроэнергия появляется по графику – пожалуйста, потребляйте ее экономно!
