Отключения света 13 декабря будут действовать по всей Украине

Завтра, 13 декабря, украинцев ждет еще один день с отключениями. В Укрэнерго отмечают, что графики будут действовать во всех регионах, но не уточняют количество очередей, передает УНН.

Завтра, 13 декабря, во всех регионах Украины будут применяться графики почасовых отключений и графики ограничения мощности (для промышленных потребителей)

В Укрэнерго добавили, что причина введения мер ограничения – последствия российских ракетно-дроновых атак на энергообъекты

Ситуация в энергосистеме может измениться. Время и объем применения отключений по вашему адресу – узнавайте на официальных страницах облэнерго в вашем регионе. Когда электроэнергия появляется по графику – пожалуйста, потребляйте ее экономно!