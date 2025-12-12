$42.270.01
13:33
Новый Трудовой кодекс доработан и готовится к рассмотрению: чего ожидать
Эксклюзив
13:09
Гибридная война: зачем Россия уничтожает фармацевтическую инфраструктуру и провоцирует дефицит лекарств в Украине
Эксклюзив
13:07
Цены на сливочное масло падают, склады переполнены: что происходит на молочном рынке Украины и какие прогнозы
Эксклюзив
11:47
Во что инвестируют женщины нового поколения: от технологий до роскоши
11:37
За каждым приду лично: Генпрокурор Кравченко не собирается в отставку и знает, кто работает против него
12 декабря, 10:25
Полномочия СБУ расширятся: Зеленский подписал закон
Эксклюзив
12 декабря, 10:23
В Раде работают над усовершенствованием законодательства, регулирующего работу медицинских учреждений
Эксклюзив
12 декабря, 07:00
Переоформление авто в Украине: адвокат рассказал, где это можно сделать, сколько стоит, и плюсы и минусы разных методов
12 декабря, 01:09
Трамп готов предоставить Украине гарантии безопасности для реализации мирного соглашения
11 декабря, 17:49
Рубио, Хегсет, Уиткофф, Кушнер и другие высокопоставленные лица США провели переговоры с украинской командой: говорили о гарантиях безопасности
Отключения света 13 декабря будут действовать по всей Украине

Киев • УНН

 13 декабря

13 декабря по всей Украине будут действовать графики почасовых отключений электроэнергии. Причина – последствия российских атак на энергообъекты.

Отключения света 13 декабря будут действовать по всей Украине

Завтра, 13 декабря, украинцев ждет еще один день с отключениями. В Укрэнерго отмечают, что графики будут действовать во всех регионах, но не уточняют количество очередей, передает УНН.

Завтра, 13 декабря, во всех регионах Украины будут применяться графики почасовых отключений и графики ограничения мощности (для промышленных потребителей)

- говорится в сообщении.

В Укрэнерго добавили, что причина введения мер ограничения – последствия российских ракетно-дроновых атак на энергообъекты

Ситуация в энергосистеме может измениться. Время и объем применения отключений по вашему адресу – узнавайте на официальных страницах облэнерго в вашем регионе. Когда электроэнергия появляется по графику – пожалуйста, потребляйте ее экономно!

- резюмировали в компании.

Антонина Туманова

