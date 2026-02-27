$43.210.03
По нефтепроводу "Дружба" до нападения транспортировали украинскую и российскую нефть - Reuters

Киев • УНН

 • 140 просмотра

До повреждения российским ударом по нефтепроводу "Дружба" транспортировали украинскую и российскую нефть. Остановка поставок лишает Украину экспортных доходов и финансирования.

По нефтепроводу "Дружба" до нападения транспортировали украинскую и российскую нефть - Reuters

По нефтепроводу "Дружба" до момента его повреждения российским ударом транспортировалась не только российская, но и часть украинской нефти. Об этом сообщает Reuters, передает УНН.

Подробности

"По нефтепроводу "Дружба" экспортировалась часть украинской нефти, а также значительно большие объемы российской сырой нефти, прежде чем месяц назад он был поврежден российским ударом, что привело к остановке поставок, сообщили три источника в отрасли, знакомые с этим вопросом. Поставки нефти в Венгрию и Словакию по трубопроводу, который в основном эксплуатируется Россией, были приостановлены с 27 января после того, как, по словам Киева, Россия атаковала насосные установки на западе Украины, что вызвало спор в Европейском Союзе и усилия Венгрии заблокировать новые санкции против России", - пишет издание.

Ранее информация об использовании нефтепровода "Дружба" для экспорта украинской нефти в страны ЕС, в частности Венгрию и Словакию, публично не озвучивалась.

По информации издания, остановка поставок лишает Украину части экспортных доходов и финансирования, необходимого для сдерживания дефицита бюджета. Также отмечается, что если ситуация продлится, Киев может быть вынужден прекратить добычу нефти.

Напомним

Мировые энергетические рынки стабилизировались после переговоров в Женеве, где США и Иран договорились продолжить обсуждение ядерной программы на следующей неделе.

Алла Киосак

