МВФ затвердив нову чотирирічну програму фінансування України обсягом понад $8 млрд
26 лютого, 19:13
Україна фіналізує розробку стратегії відновлення та оновленого захисту енергетики на 1 березня - Зеленський
Удари по системах водопостачання: чи можуть росіяни залишити Україну без води
Цифрову гривню впровадять після війни – НБУ зосередився на регулюванні віртуальних активів
В Україні запроваджують новий механізм прозорості цін на ліки через е-рецепт
Родинні схеми Кучуків: що приховує земля під скандальною клінікою OdrexPhoto
Україна і США розпочали двосторонню зустріч у Женеві, працюємо на практичні рішення - Умєров
Хто реально відчує індексацію пенсій з 1 березня, а кому виплати не підвищать
ЄБРР погіршив прогноз зростання економіки України
Зеленський обговорив з Трампом питання, над якими переговірники працюватимуть в Женеві 26 лютого
Ціни на нафту стабілізувалися на тлі ядерних перемовин між США та Іраном

Київ • УНН

 • 72 перегляди

Світові енергетичні ринки стабілізувалися після переговорів у Женеві, де США та Іран домовилися продовжити обговорення ядерної програми наступного тижня.

Ціни на нафту стабілізувалися на тлі ядерних перемовин між США та Іраном

Світові енергетичні ринки продемонстрували стриману динаміку після завершення переговорів у Женеві, де Вашингтон та Тегеран домовилися продовжити обговорення ядерної програми наступного тижня. Попри дипломатичні зусилля, ціни на нафту залишаються під тиском через безпрецедентне нарощування військової присутності США на Близькому Сході. Про це повідомляє Reuters, пише УНН.

Деталі

Нафта марки West Texas Intermediate (WTI) стабілізувалася на позначці близько 65 доларів за барель, тоді як ціна Brent коливається нижче 71 долара після завершення торгового дня у четвер.

Переговори щодо ядерної програми Ірану зайшли у глухий кут на тлі військового тиску США26.02.26, 23:54 • 2530 переглядiв

Іранські офіційні особи публічно заявляють про "хороший прогрес" у дискусіях, проте джерела, близькі до американської делегації, повідомляють про розчарування Вашингтона результатами зустрічі. Сторони погодилися перенести переговорний процес до Відня, де технічні експерти намагатимуться зблизити позиції щодо обмеження збагачення урану та зняття санкцій.

Військовий чинник та вплив на енергетичну безпеку

Ситуація на ринку залишається напруженою через наказ президента Дональда Трампа щодо найбільшого розгортання бойових сил у регіоні з 2003 року. Прямі погрози військового удару у разі провалу дипломатії змушують інвесторів зважувати ймовірність перебоїв у постачанні сировини через ключові морські шляхи.

Хоча Білий дім натякає на пріоритетність мирного врегулювання, присутність американської авіаносної групи в Аравійському морі створює атмосферу невизначеності, яка не дозволяє цінам на нафту суттєво знизитися навіть за умов стабільного видобутку.

США паралельно із зустріччю з Україною проводять ядерні переговори з Іраном у Женеві - що відомо26.02.26, 16:19 • 2494 перегляди

Степан Гафтко

