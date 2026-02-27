Цены на нефть стабилизировались на фоне ядерных переговоров между США и Ираном
Киев • УНН
Мировые энергетические рынки продемонстрировали сдержанную динамику после завершения переговоров в Женеве, где Вашингтон и Тегеран договорились продолжить обсуждение ядерной программы на следующей неделе. Несмотря на дипломатические усилия, цены на нефть остаются под давлением из-за беспрецедентного наращивания военного присутствия США на Ближнем Востоке. Об этом сообщает Reuters, пишет УНН.
Детали
Нефть марки West Texas Intermediate (WTI) стабилизировалась на отметке около 65 долларов за баррель, тогда как цена Brent колеблется ниже 71 доллара после завершения торгового дня в четверг.
Иранские официальные лица публично заявляют о «хорошем прогрессе» в дискуссиях, однако источники, близкие к американской делегации, сообщают о разочаровании Вашингтона результатами встречи. Стороны согласились перенести переговорный процесс в Вену, где технические эксперты будут пытаться сблизить позиции по ограничению обогащения урана и снятию санкций.
Военный фактор и влияние на энергетическую безопасность
Ситуация на рынке остается напряженной из-за приказа президента Дональда Трампа о крупнейшем развертывании боевых сил в регионе с 2003 года. Прямые угрозы военного удара в случае провала дипломатии заставляют инвесторов взвешивать вероятность перебоев в поставках сырья через ключевые морские пути.
Хотя Белый дом намекает на приоритетность мирного урегулирования, присутствие американской авианосной группы в Аравийском море создает атмосферу неопределенности, которая не позволяет ценам на нефть существенно снизиться даже в условиях стабильной добычи.
