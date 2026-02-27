Цены на нефть стабилизировались на фоне ядерных переговоров между США и Ираном

$43.240.02
50.960.00
ukenru
22:38 • 5808 просмотра
МВФ утвердил новую четырехлетнюю программу финансирования Украины объемом более $8 млрд
26 февраля, 19:13 • 12344 просмотра
Украина финализирует разработку стратегии восстановления и обновленной защиты энергетики на 1 марта - Зеленский
Эксклюзив
26 февраля, 16:20 • 17143 просмотра
Удары по системам водоснабжения: могут ли россияне оставить Украину без воды
26 февраля, 15:08 • 19262 просмотра
Цифровую гривну внедрят после войны – НБУ сосредоточился на регулировании виртуальных активов
26 февраля, 14:09 • 18996 просмотра
В Украине внедряют новый механизм прозрачности цен на лекарства через е-рецепт
Эксклюзив
26 февраля, 13:53 • 31339 просмотра
Семейные схемы Кучуков: что скрывает земля под скандальной клиникой OdrexPhoto
26 февраля, 12:47 • 18764 просмотра
Украина и США начали двустороннюю встречу в Женеве, работаем над практическими решениями - Умеров
Эксклюзив
26 февраля, 11:34 • 86691 просмотра
Кто реально ощутит индексацию пенсий с 1 марта, а кому выплаты не повысят
26 февраля, 08:55 • 44702 просмотра
ЕБРР ухудшил прогноз роста экономики Украины
25 февраля, 19:42 • 52072 просмотра
Зеленский обсудил с Трампом вопросы, над которыми переговорщики будут работать в Женеве 26 февраля
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
−2°
0.7м/с
86%
761мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Посланник путина прибыл в отель в Женеве, где проходят переговоры США и Украины - росСМИ26 февраля, 16:55 • 5130 просмотра
Представители США и Украины завершили переговоры в Женеве - росСМИ26 февраля, 18:02 • 10600 просмотра
The Rolling Stones опровергли разрешение Джаггера на использование «Gimme Shelter» для фильма о Мелании Трамп26 февраля, 18:10 • 8502 просмотра
Украинский народ не согласится на территориальные уступки россии - Буданов26 февраля, 19:56 • 4460 просмотра
В Сербии появились граффити с оскорблениями в адрес украинского посла - СМИ21:04 • 8114 просмотра
публикации
Семейные схемы Кучуков: что скрывает земля под скандальной клиникой OdrexPhoto
Эксклюзив
26 февраля, 13:53 • 31336 просмотра
Новые правила выплат семьям пропавших без вести и погибших военных - что меняет закон26 февраля, 13:46 • 26460 просмотра
Кто реально ощутит индексацию пенсий с 1 марта, а кому выплаты не повысят
Эксклюзив
26 февраля, 11:34 • 86688 просмотра
США против ударов по Новороссийску – почему Трамп запрещает Украине атаковать жизненно необходимые объекты России
Эксклюзив
25 февраля, 17:40 • 72187 просмотра
Об инвестиционном климате в Украине можно говорить тогда, когда силовики будут защищать бизнес, а не давить на него - нардеп
Эксклюзив
25 февраля, 13:55 • 76655 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Рустем Умеров
Музыкант
Давид Арахамия
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Иран
Швейцария
Европа
Реклама
УНН Lite
The Rolling Stones опровергли разрешение Джаггера на использование «Gimme Shelter» для фильма о Мелании Трамп26 февраля, 18:10 • 8578 просмотра
Ким Кардашьян представила новый энергетический напиток и столкнулась с критикой из-за рекламных фотоPhotoVideo26 февраля, 09:00 • 41367 просмотра
Настя Семчук исполнит культовую песню Степана Гиги на Вечере памятиPhoto24 февраля, 19:45 • 51596 просмотра
Возвращение после тишины: Дан Балан удивляет новым образомVideo24 февраля, 16:37 • 54210 просмотра
София Ротару тронула постом в 4-ю годовщину великого вторжения в УкраинуPhoto24 февраля, 14:59 • 60284 просмотра
Актуальное
Техника
Отопление
Социальная сеть
Фильм
Хранитель

Цены на нефть стабилизировались на фоне ядерных переговоров между США и Ираном

Киев • УНН

 • 8 просмотра

Мировые энергетические рынки стабилизировались после переговоров в Женеве, где США и Иран договорились продолжить обсуждение ядерной программы на следующей неделе.

Цены на нефть стабилизировались на фоне ядерных переговоров между США и Ираном

Мировые энергетические рынки продемонстрировали сдержанную динамику после завершения переговоров в Женеве, где Вашингтон и Тегеран договорились продолжить обсуждение ядерной программы на следующей неделе. Несмотря на дипломатические усилия, цены на нефть остаются под давлением из-за беспрецедентного наращивания военного присутствия США на Ближнем Востоке. Об этом сообщает Reuters, пишет УНН.

Детали

Нефть марки West Texas Intermediate (WTI) стабилизировалась на отметке около 65 долларов за баррель, тогда как цена Brent колеблется ниже 71 доллара после завершения торгового дня в четверг.

Переговоры по ядерной программе Ирана зашли в тупик на фоне военного давления США26.02.26, 23:54 • 2518 просмотров

Иранские официальные лица публично заявляют о «хорошем прогрессе» в дискуссиях, однако источники, близкие к американской делегации, сообщают о разочаровании Вашингтона результатами встречи. Стороны согласились перенести переговорный процесс в Вену, где технические эксперты будут пытаться сблизить позиции по ограничению обогащения урана и снятию санкций.

Военный фактор и влияние на энергетическую безопасность

Ситуация на рынке остается напряженной из-за приказа президента Дональда Трампа о крупнейшем развертывании боевых сил в регионе с 2003 года. Прямые угрозы военного удара в случае провала дипломатии заставляют инвесторов взвешивать вероятность перебоев в поставках сырья через ключевые морские пути.

Хотя Белый дом намекает на приоритетность мирного урегулирования, присутствие американской авианосной группы в Аравийском море создает атмосферу неопределенности, которая не позволяет ценам на нефть существенно снизиться даже в условиях стабильной добычи.

США параллельно со встречей с Украиной проводят ядерные переговоры с Ираном в Женеве - что известно26.02.26, 16:19 • 2492 просмотра

Степан Гафтко

ЭкономикаНовости Мира
Ядерное оружие
Санкции
Энергетика
Женева
Белый дом
Reuters
Вена
Дональд Трамп
Соединённые Штаты
Иран