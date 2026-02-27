Нафтопроводом "Дружба" до нападу транспортували українську та російську нафту - Reuters

$43.210.03
ukenru
Ексклюзив
15:15 • 2708 перегляди
Весна: чи загрожує Україні масштабне водопілля і що буде з Києвом
14:14 • 7208 перегляди
Пенсійну реформу планують внести на розгляд парламенту цього року - міністр
Ексклюзив
11:15 • 18642 перегляди
Законодавство щодо Defence City потребує корекції: ринок закликає удосконалити критерії включення резидентів
27 лютого, 10:21 • 21883 перегляди
Тарифи на "комуналку" прописали в меморандумі з МВФ - що буде з цінами
26 лютого, 22:38 • 30700 перегляди
МВФ затвердив нову чотирирічну програму фінансування України обсягом понад $8 млрд
26 лютого, 19:13 • 47646 перегляди
Україна фіналізує розробку стратегії відновлення та оновленого захисту енергетики на 1 березня - Зеленський
Ексклюзив
26 лютого, 16:20 • 43210 перегляди
Удари по системах водопостачання: чи можуть росіяни залишити Україну без води
26 лютого, 15:08 • 38014 перегляди
Цифрову гривню впровадять після війни – НБУ зосередився на регулюванні віртуальних активів
26 лютого, 14:09 • 32528 перегляди
В Україні запроваджують новий механізм прозорості цін на ліки через е-рецепт
Ексклюзив
26 лютого, 13:53 • 52527 перегляди
Родинні схеми Кучуків: що приховує земля під скандальною клінікою OdrexPhoto
Стандарт безбар'єрної мови з'явиться в Україні - Зеленська27 лютого, 06:53 • 8864 перегляди
Військова машина рф під тиском, регіони відчувають падіння доходів - ЗМІ27 лютого, 10:09 • 7904 перегляди
На Балі перевіряють ДНК матері викраденого українця після виявлення фрагментів тіла11:04 • 6858 перегляди
Суд у справі про смерть бізнесмена Аднана Ківана знову відклали: наступне засідання призначено на 12 березняPhoto12:25 • 12810 перегляди
Як перенести дані з одного смартфона Android на інший - інструкція14:16 • 6890 перегляди
Публікації
Пакистан і Афганістан на межі відкритої війни - що це означає для України15:45 • 2128 перегляди
Коли очікувати магнітні бурі у березні - прогноз NOAA14:39 • 4628 перегляди
Як перенести дані з одного смартфона Android на інший - інструкція14:16 • 6922 перегляди
Суд у справі про смерть бізнесмена Аднана Ківана знову відклали: наступне засідання призначено на 12 березняPhoto12:25 • 12824 перегляди
Володимир Зеленський
Роберт Фіцо
Руслан Кравченко
Вадим Філашкін
Блогери
Україна
Сполучені Штати Америки
Донецька область
Запоріжжя
Словаччина
УНН Lite
Переможниця "Холостяка-14" заявила про припинення будь-яких стосунків із Цимбалюком27 лютого, 04:23 • 22502 перегляди
The Rolling Stones спростували дозвіл Джаггера на використання "Gimme Shelter" для фільму про Меланію Трамп26 лютого, 18:10 • 19800 перегляди
Кім Кардаш'ян представила новий енергетичний напій і зіткнулася з критикою через рекламні фотоPhotoVideo26 лютого, 09:00 • 50496 перегляди
Nastya Semchuk виконає культову пісню Степана Гіги на Вечорі пам'ятіPhoto24 лютого, 19:45 • 60009 перегляди
Повернення після тиші: Дан Балан дивує новим образомVideo24 лютого, 16:37 • 62205 перегляди
Нафтопроводом "Дружба" до нападу транспортували українську та російську нафту - Reuters

Київ • УНН

 • 10 перегляди

До пошкодження російським ударом нафтопроводом "Дружба" транспортували українську та російську нафту. Зупинка постачання позбавляє Україну експортних доходів та фінансування.

Нафтопроводом "Дружба" до нападу транспортували українську та російську нафту - Reuters

Нафтопроводом "Дружба" до моменту його пошкодження російським ударом транспортували не лише російську, а й частину української нафти. Про це повідомляє Reuters, передає УНН.

Деталі

"Нафтопроводом "Дружба" експортувалася частина української нафти, а також значно більші обсяги російської сирої нафти, перш ніж місяць тому він був пошкоджений російським ударом, що призвело до зупинки поставок, повідомили три джерела в галузі, знайомі з цим питанням.Поставки нафти до Угорщини та Словаччини трубопроводом, який в основному експлуатується Росією, були призупинені з 27 січня після того, як, за словами Києва, Росія атакувала на насосні установки на заході України, що викликало суперечку в Європейському Союзі та зусилля Угорщини заблокувати нові санкції проти Росії", - пише видання.

Раніше інформація про використання нафтопроводу "Дружба" для експорту української нафти до країн ЄС, зокрема Угорщини та Словаччини, публічно не озвучувалася.

За інформацією видання, зупинка постачання позбавляє Україну частини експортних доходів та фінансування, необхідного для стримування дефіциту бюджету. Також, зазначається, що якщо ситуація триватиме, Київ може бути змушений припинити видобуток нафти.

Нагадаємо

Світові енергетичні ринки стабілізувалися після переговорів у Женеві, де США та Іран домовилися продовжити обговорення ядерної програми наступного тижня.

Алла Кіосак

ЕкономікаСвіт
Ядерна зброя
Санкції
Державний бюджет
Енергетика
Війна в Україні
Reuters
Європейський Союз
Словаччина
Сполучені Штати Америки
Угорщина
Україна
Іран