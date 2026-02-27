Нафтопроводом "Дружба" до нападу транспортували українську та російську нафту - Reuters
Київ • УНН
До пошкодження російським ударом нафтопроводом "Дружба" транспортували українську та російську нафту. Зупинка постачання позбавляє Україну експортних доходів та фінансування.
Нафтопроводом "Дружба" до моменту його пошкодження російським ударом транспортували не лише російську, а й частину української нафти. Про це повідомляє Reuters, передає УНН.
Деталі
"Нафтопроводом "Дружба" експортувалася частина української нафти, а також значно більші обсяги російської сирої нафти, перш ніж місяць тому він був пошкоджений російським ударом, що призвело до зупинки поставок, повідомили три джерела в галузі, знайомі з цим питанням.Поставки нафти до Угорщини та Словаччини трубопроводом, який в основному експлуатується Росією, були призупинені з 27 січня після того, як, за словами Києва, Росія атакувала на насосні установки на заході України, що викликало суперечку в Європейському Союзі та зусилля Угорщини заблокувати нові санкції проти Росії", - пише видання.
Раніше інформація про використання нафтопроводу "Дружба" для експорту української нафти до країн ЄС, зокрема Угорщини та Словаччини, публічно не озвучувалася.
За інформацією видання, зупинка постачання позбавляє Україну частини експортних доходів та фінансування, необхідного для стримування дефіциту бюджету. Також, зазначається, що якщо ситуація триватиме, Київ може бути змушений припинити видобуток нафти.
Нагадаємо
Світові енергетичні ринки стабілізувалися після переговорів у Женеві, де США та Іран домовилися продовжити обговорення ядерної програми наступного тижня.