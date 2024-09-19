Пытались нелегально пересечь границу с Румынией: задержана группа мужчин на двух авто

Пограничники задержали группу человек на двух авто, которые пытались нелегально пересечь границу с Румынией. Двое местных жителей перевозили группу за 10 тысяч долларов от каждого. Об этом сообщили в Госпогранслужбе, передает УНН.

Детали

Как сообщается, на участке отдела "Порубное" пограничники, при силовой поддержке подразделения Национальной гвардии, остановили недалеко от границы автомобиль. В нем в сторону государственной границы, кроме водителя, ехали 6 мужчин.

Еще один автомобиль с водителем и пассажиром пограничники задержали после короткого преследования.

Правоохранители выяснили, что двое местных жителей осуществляли доставку на автомобилях группы мужчин до определенной точки и после этого должны были указать им маршрут движения в Румынию в обход пунктов пропуска.

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За это жители Тернопольской, Хмельницкой и Ровенской областей заплатили главному организатору поездки по 10 тысяч долларов США.

В отношении задержанных составлены протоколы об административном правонарушении.

Водителям грозит уголовная ответственность по статье 332 Уголовного кодекса Украины. Сведения внесены в ЕРДР.

Сейчас продолжаются мероприятия по поиску главного организатора противоправной схемы, добавили в ГПСУ.