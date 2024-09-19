Пытались нелегально пересечь границу с Румынией: задержана группа мужчин на двух авто
Киев • УНН
На границе с Румынией задержана группа мужчин, которые пытались нелегально пересечь границу. Двое местных жителей перевозили их за 10 тысяч долларов от каждого, теперь им грозит уголовная ответственность.
Пограничники задержали группу человек на двух авто, которые пытались нелегально пересечь границу с Румынией. Двое местных жителей перевозили группу за 10 тысяч долларов от каждого. Об этом сообщили в Госпогранслужбе, передает УНН.
Детали
Как сообщается, на участке отдела "Порубное" пограничники, при силовой поддержке подразделения Национальной гвардии, остановили недалеко от границы автомобиль. В нем в сторону государственной границы, кроме водителя, ехали 6 мужчин.
Еще один автомобиль с водителем и пассажиром пограничники задержали после короткого преследования.
Правоохранители выяснили, что двое местных жителей осуществляли доставку на автомобилях группы мужчин до определенной точки и после этого должны были указать им маршрут движения в Румынию в обход пунктов пропуска.
Прикордонники зафіксували "певну тенденцію" до зменшення спроб незаконного перетину кордону - Демченко19 сентября 2024, 06:59 • 9186 просмотров
За это жители Тернопольской, Хмельницкой и Ровенской областей заплатили главному организатору поездки по 10 тысяч долларов США.
В отношении задержанных составлены протоколы об административном правонарушении.
Водителям грозит уголовная ответственность по статье 332 Уголовного кодекса Украины. Сведения внесены в ЕРДР.
Сейчас продолжаются мероприятия по поиску главного организатора противоправной схемы, добавили в ГПСУ.