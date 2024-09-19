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Намагалися нелегально перетнути кордон з Румунією: затримана група чоловіків на двох авто

Намагалися нелегально перетнути кордон з Румунією: затримана група чоловіків на двох авто

Київ • УНН

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На кордоні з Румунією затримано групу чоловіків, які намагалися нелегально перетнути кордон. Двоє місцевих жителів перевозили їх за 10 тисяч доларів від кожного, тепер їм загрожує кримінальна відповідальність.

Прикордонники затримали групу чоловік на двох авто, які намагалися нелегально перетнути кордон з Румунією. Двоє місцевих жителів перевозили групу за 10 тисяч доларів від кожного. Про це повідомили в Держприкордонслужбі, передає УНН

Деталі 

Як повідомляється, на ділянці відділу "Порубне" прикордонники, за силової підтримки підрозділу Національної гвардії, зупинили неподалік кордону автомобіль. В ньому в бік державного рубежу, окрім водія, їхали 6 чоловіків.

Ще один автомобіль з водієм та пасажиром прикордонники затримали після короткого переслідування.

Правоохоронці з'ясували, що двоє місцевих мешканців здійснювали доставку на автомобілях групи чоловіків до визначеної точки і після цього мали вказати їм маршрут руху до Румунії в обхід пунктів пропуску.

Прикордонники зафіксували "певну тенденцію" до зменшення спроб незаконного перетину кордону - Демченко19.09.24, 09:59 • 13571 перегляд

За це жителі Тернопільської, Хмельницької та Рівненської областей заплатили головному організатору поїздки по 10 тисяч доларів США.

Відносно затриманих складені протоколи про адміністративне правопорушення.

Водіям загрожує кримінальна відповідальність за статтею 332 Кримінального кодексу України. Відомості внесені до ЄРДР.

Наразі тривають заходи з пошуку головного організатора протиправної схеми, додали в ДПСУ. 

Тетяна Краєвська

Тетяна Краєвська

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