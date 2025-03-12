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Пытается играть в повышение ставок перед США: в СНБО отреагировали на "визит" путина на Курщину

Киев • УНН

 • 16291 просмотра

Для путина Курская область – личное унижение, поэтому он будет пытаться играть в повышение ставок перед США в преддверии разговора. Украинские войска продолжают выполнять задачи на Курщине.

Пытается играть в повышение ставок перед США: в СНБО отреагировали на "визит" путина на Курщину

Для российского диктатора владимира путина курская область является личным унижением, и поэтому он будет пытаться играть в повышение ставок перед США в преддверии разговора. Об этом написал руководитель Центра противодействия дезинформации СНБО Андрей Коваленко, передает УНН.

путин решил угрожать, надел военную форму, заговорил о "буферной зоне", а все потому, что курщина для него является личным унижением и теперь путин будет пытаться играть в повышение ставок перед США в преддверии разговора 

- написал Коваленко.

Дополнение

Российский диктатор владимир путин наряжался в военную форму и, как сообщают росСМИ, якобы прибыл на Курщину. Появилось уже немало заявлений о якобы освобождении российских территорий и даже пленных бойцах ВСУ.

Сегодня OSINT-проект DeepState сообщал, что враг оккупировал Махновку, Замостье, Казачью Локню, что в курской области.

Напомним

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что украинские войска продолжают выполнять задачи на территории курской области, несмотря на то, что россияне пытаются максимально давить.

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявлял, что в Курской области, в частности в районе населенного пункта Суджа продолжаются активные боевые действия. Оккупанты пытаются прорвать украинскую оборону и перенести боевые действия на территорию Сумской и Харьковской областей, однако оборона на Курщине будет продолжаться столько, сколько это будет целесообразно и необходимо.

Президент США Дональд Трамп заявил, что американская делегация направляется в россию для обсуждения 30-дневного прекращения огня с Украиной.

Советник президента США по национальной безопасности Майкл Волц провел разговор со своим российским коллегой.

Павел Башинский

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