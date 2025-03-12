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Намагається грати в підвищення ставок перед США: у РНБО відреагували на "візит" путіна на Курщину

Київ • УНН

 • 16295 перегляди

Для путіна Курська область – особисте приниження, тому він намагатиметься грати у підвищення ставок перед США напередодні розмови. Українські війська продовжують виконувати завдання на Курщині.

Намагається грати в підвищення ставок перед США: у РНБО відреагували на "візит" путіна на Курщину

Для російського диктатора володимира путіна курська область є особистим приниженням, і тому він намагатиметься грати в підвищення ставок перед США напередодні розмови. Про це написав керівник Центру протидії дезінформації РНБО Андрій Коваленко, передає УНН.

путін вирішив погрожувати, одягнув військову форму, заговорив про "буферну зону", а все тому, що курщина для нього є особистим приниженням і тепер путін намагатиметься грати в підвищення ставок перед США напередодні розмови 

- написав Коваленко.

Доповнення

Російський диктатор володимир путін вбирався у військову форму і, як повідомляють росЗМІ, нібито прибув на Курщину. З'явилось вже чимало заяв про нібито звільнення російських територій та навіть полонених бійцях ЗСУ.

Сьогодні OSINT-проект DeepState повідомляв, що ворог окупував Махновку, Замостя, Козачу Локню, що у курській області.

Нагадаємо

Президент України Володимир Зеленський заявив, що українські війська продовжують виконувати завдання на території курської області, не дивлячись на те, що росіяни намагаються максимально тиснути.

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський завляв, що у Курській області, зокрема в районі населеного пункту Суджа тривають активні бойові дії. Окупанти намагаються прорвати українську оборону та перенести бойові дії на територію Сумської і Харківської областей, проте оборона на Курщині буде тривати стільки, скільки це буде доцільно та необхідно.

Президент США Дональд Трамп заявив, що американська делегація прямує до росії щодо обговорення 30-денного припинення вогню з Україною.

Радник президента США з національної безпеки Майкл Волц провів розмову зі своїм російським колегою.

Павло Башинський

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