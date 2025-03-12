Намагається грати в підвищення ставок перед США: у РНБО відреагували на "візит" путіна на Курщину

Для російського диктатора володимира путіна курська область є особистим приниженням, і тому він намагатиметься грати в підвищення ставок перед США напередодні розмови. Про це написав керівник Центру протидії дезінформації РНБО Андрій Коваленко, передає УНН.

путін вирішив погрожувати, одягнув військову форму, заговорив про "буферну зону", а все тому, що курщина для нього є особистим приниженням і тепер путін намагатиметься грати в підвищення ставок перед США напередодні розмови - написав Коваленко.

Доповнення

Російський диктатор володимир путін вбирався у військову форму і, як повідомляють росЗМІ, нібито прибув на Курщину. З'явилось вже чимало заяв про нібито звільнення російських територій та навіть полонених бійцях ЗСУ.

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Нагадаємо

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