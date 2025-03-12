путін одяг військову форму і нібито прибув на Курщину. Вимагає "розгромити супротивника"
Київ • УНН
РосЗМІ повідомляють, що путін відвідав Курську область та провів нараду. Він поставив завдання «остаточно розгромити супротивника» та створити зону безпеки вздовж кордону.
Російський диктатор володимир путін вбирався у військову форму і, як повідомляють росЗМІ, нібито прибув на Курщину. З'явилось вже чимало заяв про нібито звільнення російських територій та навіть полонених бійцях ЗСУ, передає УНН.
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Як повідомляє ТАСС з посиланням на речника кремля дмитра пєскова, путін провів нараду на одному з пунктів управління Курським угрупованням військ.
"путін вперше відвідав Курську область з моменту нападу ЗСУ на регіон. Він також заслухав доповідь герасимова", - йдеться у повідомленні.
За словами герасимова, які наводять росЗМІ, понад 86% від площі зайнятої ЗСУ "звільнено" у Курській області.
"За останні п'ять днів звільнено 24 населені пункти та 259 кв. км території у Курській області... У Курській області в полон взято понад 400 військових ЗСУ", - йдеться у повідомленні із посиланням генштаб рф.
У той же час представники Генштабу ЗСУ інформацію про ситуацію в Курській області не коментували.
Додамо
Також росЗМІ повідомляють, що путін нібито поставив завдання у найкоротші терміни "остаточно розгромити супротивника" в Курській області.
"Курську область треба повністю звільнити та подумати про створення зони безпеки вздовж держкордону", - приводять росЗМІ слова російського дикитатора.
Крім того, путін нібито вимагав вважати терористами українських військових у Курській області.
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