путін одяг військову форму і нібито прибув на Курщину. Вимагає "розгромити супротивника"

$41.170.09
45.030.03
ukenru
На боці рф проти України воює щонайменше 155 громадян Китаю – Зеленський
17:29 • 30048 перегляди

На боці рф проти України воює щонайменше 155 громадян Китаю – Зеленський

Ексклюзив
9 квітня, 16:38 • 46119 перегляди

Весняні заморозки: експерт розповів, як негода може вплинути на врожай плодових дерев

9 квітня, 16:07 • 50910 перегляди

Колишній голова ДФС Насіров мобілізувався до ЗСУ – САП

Ексклюзив
9 квітня, 13:59 • 56568 перегляди

"Без Думи нічого не відбувається": експерт припускає, що в АРМА у витоку інформації про обшуки можуть фігурувати не лише регіони

9 квітня, 13:40 • 68663 перегляди

В Україні річна інфляція прискорилася до 14,6%: що подорожчало найбільше

Ексклюзив
9 квітня, 13:39 • 57101 перегляди

Будівництво нової генерації: в "Укренерго" оцінили, коли очікувати на перші результати

Ексклюзив
9 квітня, 12:04 • 56209 перегляди

Хаос і невизначеність: як іноземні фармкомпанії реагують на зміни регулювання в Україні

Ексклюзив
9 квітня, 11:17 • 120403 перегляди

Весняне прибирання до Великодня: секрети чистих вікон і догляду за шторами

9 квітня, 07:59 • 82102 перегляди

Взяття у полон китайців, які воювали в складі російської армії: Пекін перевіряє ситуацію

Ексклюзив
9 квітня, 07:20 • 226841 перегляди

Мита президента Трампа не є кінцевим рішенням, а запрошенням до обговорення - експерт

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+1°
4.2м/с
64%
Популярнi новини

"Укрпошта" закупляла курячі ноги для самозахисту листонош від собак

9 квітня, 13:03 • 14619 перегляди

Гіларі Свонк поскаржилася на патріархальність Голлівуду і пригадала, як чоловіки вчили її бути жінкою

9 квітня, 14:39 • 21571 перегляди

Королеві Каміллі подарували піцу “Маргарита” на честь 20-ї річниці весілля під час візиту до Риму

9 квітня, 15:16 • 18415 перегляди

Paramount Pictures анонсувала випуск фільму "Angry Birds у кіно 3" на 2027 рік

9 квітня, 15:26 • 17195 перегляди

Зеленський про громадян КНР, які воюють на боці рф: доведемо необхідну інформацію до китайської сторони

17:52 • 18757 перегляди
Публікації

Оподаткування криптовалюти в Україні: що пропонують в Нацкомісії з цінних паперів

9 квітня, 12:27 • 88915 перегляди

Весняне прибирання до Великодня: секрети чистих вікон і догляду за шторами
Ексклюзив

9 квітня, 11:17 • 120403 перегляди

Мита президента Трампа не є кінцевим рішенням, а запрошенням до обговорення - експерт
Ексклюзив

9 квітня, 07:20 • 226841 перегляди

Час - на боці Сокура. Чому НАЗК досі не притягнуло колишнього посадовця ДПС до відповідальності
Ексклюзив

8 квітня, 10:26 • 403765 перегляди

Десерти без яєць: 7 смачних рецептів до Великодня

8 квітня, 08:49 • 396154 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Денис Шмигаль

Олексій Гончаренко

Віталій Кличко

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Китай

Київ

Франція

Реклама
УНН Lite

“Шахтар” “підписав” легендарного кота Степана

9 квітня, 16:54 • 11218 перегляди

Paramount Pictures анонсувала випуск фільму "Angry Birds у кіно 3" на 2027 рік

9 квітня, 15:26 • 17209 перегляди

Королеві Каміллі подарували піцу “Маргарита” на честь 20-ї річниці весілля під час візиту до Риму

9 квітня, 15:16 • 18429 перегляди

Гіларі Свонк поскаржилася на патріархальність Голлівуду і пригадала, як чоловіки вчили її бути жінкою

9 квітня, 14:39 • 21585 перегляди

"Дюна 3. Месія": Паттінсону пропонують роль головного лиходія у фільмі

9 квітня, 09:22 • 75324 перегляди
Актуальне

Шахед-136

TikTok

T-72

Леопард 2

MIM-104 Patriot

путін одяг військову форму і нібито прибув на Курщину. Вимагає "розгромити супротивника"

Київ • УНН

 • 17156 перегляди

РосЗМІ повідомляють, що путін відвідав Курську область та провів нараду. Він поставив завдання «остаточно розгромити супротивника» та створити зону безпеки вздовж кордону.

путін одяг військову форму і нібито прибув на Курщину. Вимагає "розгромити супротивника"

Російський диктатор володимир путін вбирався у військову форму і, як повідомляють росЗМІ, нібито прибув на Курщину. З'явилось вже чимало заяв про нібито звільнення російських територій та навіть полонених бійцях ЗСУ, передає УНН.

Деталі

Як повідомляє ТАСС з посиланням на речника кремля дмитра пєскова, путін провів нараду на одному з пунктів управління Курським угрупованням військ.

"путін вперше відвідав Курську область з моменту нападу ЗСУ на регіон. Він також заслухав доповідь герасимова", - йдеться у повідомленні.

За словами герасимова, які наводять росЗМІ, понад 86% від площі зайнятої ЗСУ "звільнено" у Курській області.

"За останні п'ять днів звільнено 24 населені пункти та 259 кв. км території у Курській області... У Курській області в полон взято понад 400 військових ЗСУ", - йдеться у повідомленні із посиланням генштаб рф.

У той же час представники Генштабу ЗСУ інформацію про ситуацію в Курській області не коментували.

Додамо

Також росЗМІ повідомляють, що путін нібито поставив завдання у найкоротші терміни "остаточно розгромити супротивника" в Курській області.

"Курську область треба повністю звільнити та подумати про створення зони безпеки вздовж держкордону", - приводять росЗМІ слова російського дикитатора.

Крім того, путін нібито вимагав вважати терористами українських військових у Курській області.

рф просувається в Курській області, ймовірно, атакує Суджу – Інститут вивчення війни12.03.25, 04:39 • 36529 переглядiв

Раніше

Сьогодні OSINT-проект DeepState повідомляв, що ворог окупував Махновку, Замостя, Козачу Локню, що у курській області.

Нагадаємо

Протягом доби на фронті сталося 259 боїв, найбільше - на Покровському напрямку.

Антоніна Туманова

Антоніна Туманова

ВійнаПолітика
Збройні сили України
Brent
$65.78
Bitcoin
$83,279.00
S&P 500
$5,330.87
Tesla
$262.04
Газ TTF
$33.67
Золото
$3,099.10
Ethereum
$1,671.29