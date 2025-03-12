путин одел военную форму и якобы прибыл на Курщину. Требует "разгромить противника"
Киев • УНН
РосСМИ сообщают, что путин посетил Курскую область и провел совещание. Он поставил задачу "окончательно разгромить противника" и создать зону безопасности вдоль границы.
Российский диктатор владимир путин облачился в военную форму и, как сообщают росСМИ, якобы прибыл на Курщину. Появилось уже немало заявлений о якобы освобождении российских территорий и даже пленных бойцах ВСУ, передает УНН.
Детали
Как сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря кремля дмитрия пескова, путин провел совещание на одном из пунктов управления Курской группировкой войск.
"путин впервые посетил Курскую область с момента нападения ВСУ на регион. Он также заслушал доклад герасимова", - говорится в сообщении.
По словам герасимова, которые приводят росСМИ, более 86% от площади занятой ВСУ "освобождено" в Курской области.
"За последние пять дней освобождено 24 населенных пункта и 259 кв. км территории в Курской области... В Курской области в плен взято более 400 военных ВСУ", - говорится в сообщении со ссылкой генштаб рф.
В то же время представители Генштаба ВСУ информацию о ситуации в Курской области не комментировали.
Добавим
Также росСМИ сообщают, что путин якобы поставил задачу в кратчайшие сроки "окончательно разгромить противника" в Курской области.
"Курскую область надо полностью освободить и подумать о создании зоны безопасности вдоль госграницы", - приводят росСМИ слова российского дикитатора.
Кроме того, путин якобы требовал считать террористами украинских военных в Курской области.
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