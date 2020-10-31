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Подозрение виновнику ДТП на Майдане, кризис из-за решения КСУ и землетрясение в Турции - главные события ночи

Киев  •  УНН

 • 17848 просмотра

КИЕВ. 31 октября. УНН. Прокуратура сообщила о подозрении водителю, который совершил смертельное ДТП на Майдане Независимости в Киеве. В Украине пытаются найти выход из конституционного кризиса из-за решения КСУ. В результате землетрясения в Турции погибли уже более 20 человек, как минимум еще 800 человек пострадали. Об этих и других новостях вечера и ночи сообщает УНН.

Подозрение виновнику смертельного ДТП

Прокуратурой сообщено о подозрении водителю джипа Land Rover, который вчера на Майдане допустил наезд и сбил насмерть двух пешеходов и нанес травмы еще четырем. Подозреваемый находится в больнице под охраной.

Ранее прокуратура открыл производство по факту масштабного ДТП, в результате которого на Майдане Независимости погибли два человека и четверо получили травмы. В частности, полиция обнародовала видео ДТП.

Землетрясение в Турции

В результате землетрясения в Турции погибли 24 человека, еще 804 получили ранения. Агентство Турции по чрезвычайным ситуациям и стихийных бедствий (AFAD) сообщило, что после землетрясения был зафиксирован 341 афтершок. Из них у 31 был магнитудой более 4.

Спасатели уже разобрали завалы восьми из 17 разрушенных домов в Измире. Еще в девяти домах работы продолжаются. Под завалами могут быть погибшие и раненые.

Противостояние Банковой и Конституционного суда

Руководитель Офиса Президента Украины Андрей Ермак провел встречу с послами стран “Большой семерки”. Основной темой встречи стали последние события, связанные с решением судей Конституционного Суда, что вызвало большой резонанс в обществе. По мнению Ермака, события в КСУ не прошли без внешнего вмешательства.

В частности, Европейский парламент выступил с заявлением о последствиях решения КСУ и заявил, что поддерживает первоначальную реакцию Президента Зеленского. В частности, депутат Европейского парламента Виола фон Крамон-Таубадель заявила, что в решении КСУ ощущается влияние олигархов и Кремля.

В свою очередь, в “Слуге народа” заявили, что законопроект Президента Украины Владимира Зеленского об увольнении судей КСУ остается безальтернативным вариантом для выхода из конституционного кризиса, а еще предупредили, что судьбу судей и их решений может решить улица.

В частности, министр юстиции Украины Денис Малюська назвал потенциальные этапы выхода из конституционного кризиса в Украине.

Внеочередное заседание безопасности подгруппы ТКГ по Донбассу

Украинская делегация потребовала от российской стороны и пригласила помощи у представителей ОБСЕ, принять срочные меры по прекращению нарушения “режима тишины” и эскалации вооруженного конфликта, который “имеет признаки заранее запланированного”.

Модератор рабочей подгруппы по вопросам безопасности Трехсторонней контактной группы Посол Яшар Халит Чевик, поддержал намерения сторон придерживаться режима прекращения огня.

По результатам заседания стороны:
1. Обсудили инциденты, которые имели место и привели к трагическим последствиям.
2. Договорились соблюдать режим тишины.
3. Обсудили меры по предотвращению дальнейших случаев нарушения огня.
4. Договорились продолжить консультации на следующем заседании ТКГ, которое запланировано на 10 ноября этого года.

Внеочередное заседание подгруппы по безопасности ТКГ по Донбасса было инициировано украинской делегацией из-за гибели и ранения украинских военнослужащих.

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