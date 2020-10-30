Смертельна ДТП на Майдані Незалежності: прокуратура відкрила провадження

“За процесуального керівництва Київської міської прокуратури розпочато досудове розслідування за фактом масштабної ДТП зі смертельними наслідками, яка сталася увечері 30 жовтня 2020 року у центрі Києва (ч. 3 ст. 286 КК України)”, — йдеться в повідомленні.

Повідомляється, що за попередніми даними, водій автомобіля Land Rover, втративши контроль за керуванням, виїхав на пішохідну зону Майдану Незалежності, де в’їхав у натовп людей, після чого на проїжджій частині вулиці Хрещатик протаранив декілька авто.

Унаслідок ДТП двоє людей загинули на місці, ще четверо отримали травми різного ступеню тяжкості.

Окрім того, зазначається, що попередньо, експрес дослідження не виявило у нього ознаків алкогольного сп’яніння.

Як повідомив заступник міністра внутрішніх справ України Антон Геращенко, поліцією затримано водія джипа Land Rover, який сьогодні на Майдані допустив наїзд і збив на смерть двох пішоходів і завдав травми ще чотирьом.

Нагадаємо, поліція оприлюднила ще одне відео ДТП внаслідок якого на Майдані Незалежності загинуло двоє людей та троє отримали травми.