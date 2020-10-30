Смертельное ДТП на Майдане Независимости: прокуратура открыла производство
Киев • УНН
КИЕВ. 30 октября. УНН. Прокуратура открыла производство по факту масштабного ДТП, в результате которого сегодня на Майдане Независимости погибли два человека и четверо получили травмы. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу Киевской городской прокуратуры.
"Под процессуальным руководством Киевской городской прокуратуры начато досудебное расследование по факту масштабного ДТП со смертельным исходом, которое произошло вечером 30 октября 2020 года в центре Киева (ч. 3 ст. 286 УК Украины)", - говорится в сообщении.
Сообщается, что по предварительным данным, водитель автомобиля Land Rover, потеряв контроль за управлением, выехал на пешеходную зону Майдана Независимости, где въехал в толпу людей, после чего на проезжей части улицы Крещатик протаранил несколько авто.
В результате ДТП два человека погибли на месте, еще четверо получили травмы различной степени тяжести.
Кроме того, отмечается, что предварительно, экспресс исследование не выявило у него признаки алкогольного опьянения.
Как сообщил заместитель министра внутренних дел Украины Антон Геращенко, полицией задержан водитель джипа Land Rover, который сегодня на Майдане допустил наезд и сбил насмерть двух пешеходов и нанес травмы еще четырем.
Напомним, полиция обнародовала еще одно видео ДТП в результате которого на Майдане Независимости погибли два человека и трое получили травмы.