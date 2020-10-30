Смертельна ДТП на Майдані Незалежності: водія затримали

"Поліцією затриманий водій джипа Land Rover, 1954 р.н., який сьогодні на Майдані допустив наїзд і збив на смерть двох пішоходів і завдав травми ще чотирьом. Сам водій після затримання дав свідчення, що він втратив свідомість і втратив контроль над управлінням автомобілем", - написав Геращенко.

Також Геращенко зазначив, що водія звати Юрій.

За його словами, у нього відбираються проби крові і сечі для перевірки факту, чи не перебував він під дією наркотичних або лікарських препаратів.

"Тест драгером на місці трагедії не показав наявність алкоголю в крові. Але більш точні результати дасть аналіз крові і сечі. Слідчими поліції Києва буде пред'явлено підозру за частиною 3 статті 286 Кримінального кодексу - порушення правил дорожнього руху, яке спричинило за собою загибель двох і більше осіб", - зазначив Геращенко.

Геращенко додав, що далі суд буде визначати міру відповідальності Юрія.

Нагадаємо, в результаті ДТП, яке сталося сьогодні на Майдані Незалежності, загинули дві людини і троє отримали травми.