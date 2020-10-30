Смертельное ДТП на Майдане Независимости: водителя задержали

КИЕВ. 30 октября. УНН. Полицией задержан водитель джипа Land Rover, который сегодня на Майдане допустил наезд и сбил насмерть двух пешеходов и нанёс травмы ещё четверым. Тест драгером на месте трагедии не показал наличие алкоголя в крови у мужчины, но более точные результаты даст анализ крови и мочи. Об этом сообщил заместитель министра внутренних дел Украины Антон Геращенко на своей странице в Facebook, передает УНН.