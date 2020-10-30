Смертельна ДТП на Майдані Незалежності: кількість загиблих та постраждалих зросла
Київ • УНН
КИЇВ. 30 жовтня. УНН. Внаслідок ДТП, яка сталося сьогодні на Майдані Незалежності загинуло двоє людей та троє отримали травми. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу Патрульної поліції міста Києва.
“Подія сталася сьогодні, близько 16-ї години. Попередньо, водій авто Land Rover наїхав на обмежувальні конуси на перехресті Алеї Героїв Небесної Сотні та вулиці Хрещатик, після чого некеровано виїхав на Майдан Незалежності й в’їхав у натовп людей, а потім виїхав на проїжджу частину, де протаранив щонайменше 4 авто, і зупинився. Унаслідок ДТП двоє людей загинуло, ще троє отримали травми”, — сказано у повідомленні.
Зазначається, що на місці працюють патрульні поліцейські та слідчо-оперативна група.
Встановлюються усі обставини, попередньо — водій тверезий. Наразі рух вулицею Хрещатик перекритий.
Нагадаємо, на Майдані Незалежності у Києві сталась смертельна ДТП. Зі слів очевидців, водій позашляховика виїхав на пішохідну зону і збив кількох людей. Так, повідомлялося про одна загиблу жінку та двох травмованих людей. ушкодження.