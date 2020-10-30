Смертельна ДТП на Майдані Незалежності: кількість загиблих та постраждалих зросла

“Подія сталася сьогодні, близько 16-ї години. Попередньо, водій авто Land Rover наїхав на обмежувальні конуси на перехресті Алеї Героїв Небесної Сотні та вулиці Хрещатик, після чого некеровано виїхав на Майдан Незалежності й в’їхав у натовп людей, а потім виїхав на проїжджу частину, де протаранив щонайменше 4 авто, і зупинився. Унаслідок ДТП двоє людей загинуло, ще троє отримали травми”, — сказано у повідомленні.

Зазначається, що на місці працюють патрульні поліцейські та слідчо-оперативна група.

Встановлюються усі обставини, попередньо — водій тверезий. Наразі рух вулицею Хрещатик перекритий.

Нагадаємо, на Майдані Незалежності у Києві сталась смертельна ДТП. Зі слів очевидців, водій позашляховика виїхав на пішохідну зону і збив кількох людей. Так, повідомлялося про одна загиблу жінку та двох травмованих людей. ушкодження.