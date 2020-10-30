Смертельна ДТП на Майдані Незалежності в Києві: Хрещатик перекрито

“На Майдані Незалежності сталася масштабна автопригода з потерпілими. Рух Хрещатиком перекрито”, — йдеться в повідомленні.

Окрім того, зазначимо, що автомобіль, який скоїв ДТП, заблоковано на місці.

Нагадаємо, на Майдані Незалежності у Києві сталась смертельна ДТП. Зі слів очевидців, водій позашляховика виїхав на пішохідну зону і збив кількох людей.