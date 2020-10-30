Смертельное ДТП на Майдане Незалежности в Киеве: Крещатик перекрыт
Киев • УНН
КИЕВ. 30 октября. УНН. Через смертельное ДТП на Майдане Независимости в Киеве перекрыто движение по Крещатику. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу патрульной полиции Киева.
“На Майдане Независимости произошла масштабная ДТП с пострадавшими. Движение по Крещатику перекрыто”, — говорится в сообщении.
Кроме того, отметим, что автомобиль, который совершил ДТП, заблокирован на месте.
Напомним, на Майдане Независимости в Киеве произошла смертельная ДТП. По словам очевидцев, водитель внедорожника выехал на пешеходную зону и сбил нескольких человек.