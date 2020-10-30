У Києві на Майдані Незалежності сталась смертельна ДТП
Київ • УНН
КИЇВ. 30 жовтня. УНН. На Майдані Незалежності у Києві сталась смертельна ДТП. Зі слів очевидців, водій позашляховика виїхав на пішохідну зону і збив кількох людей, передає кореспондент УНН.
Як повідомили очевидці, автомобіль "Ренж-Ровер" в'їхав у зупинку громадського транспорту і збив кількох людей.
За словами правоохоронців, попередньо одна жінка померла, ще двоє людей отримали тілесні ушкодження.
Наразі постраждалим надається медична допомога. На місці працює слідчо-оперативна група.
Нагадаємо, у Києві на Видубичах водій автобусу в’їхав в зупинку громадського транспорту, є загиблий і двоє постраждалих.