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У Києві на Майдані Незалежності сталась смертельна ДТП

У Києві на Майдані Незалежності сталась смертельна ДТП

Київ • УНН

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КИЇВ. 30 жовтня. УНН. На Майдані Незалежності у Києві сталась смертельна ДТП. Зі слів очевидців, водій позашляховика виїхав на пішохідну зону і збив кількох людей, передає кореспондент УНН.

Як повідомили очевидці, автомобіль "Ренж-Ровер" в'їхав у зупинку громадського транспорту і збив кількох людей.

За словами правоохоронців, попередньо одна жінка померла, ще двоє людей отримали тілесні ушкодження.

Наразі постраждалим надається медична допомога. На місці працює слідчо-оперативна група.

Нагадаємо, у Києві на Видубичах водій автобусу в’їхав в зупинку громадського транспорту, є загиблий і двоє постраждалих.

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