У Києві на Майдані Незалежності сталась смертельна ДТП

Як повідомили очевидці, автомобіль "Ренж-Ровер" в'їхав у зупинку громадського транспорту і збив кількох людей.

За словами правоохоронців, попередньо одна жінка померла, ще двоє людей отримали тілесні ушкодження.

Наразі постраждалим надається медична допомога. На місці працює слідчо-оперативна група.

Нагадаємо, у Києві на Видубичах водій автобусу в’їхав в зупинку громадського транспорту, є загиблий і двоє постраждалих.