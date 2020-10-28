Смертельна ДТП на столичних Видубичах: відкрито кримінальне провадження

Як повідомили у пресслужбі, Київською міською прокуратурою здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні, розпочатому за фактом смертельної ДТП за участі громадського автобуса (ч. 2 ст. 286 КК України).

"Вирішується питання щодо затримання водія автобусу у порядку ст. 208 КПК України. Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюється СУГУ НП у м. Києві", - йдеться у повідомленні.

Відзначимо, що ДТП сталася увечері 28 жовтня 2020 року біля станції метро Видубичі.

За попередньою інформацією, водій громадського автобуса, не впоравшись з керуванням під час маневру, скоїв наїзд на зупинку громадського транспорту, де стояли люди. Унаслідок ДТП чоловік, 1977 р.н. загинув на місці, двоє жінок 1963, 1979 р.н. отримали травми та були госпіталізовані.

На місці події працюють правоохоронці.