У Києві водій автобусу влетів у зупинку: є загиблий і поранені

Так, у Києві водій автобусу в’їхав у зупинку громадського транспорту. Він також зніс торгівельні палатки, які були розміщені поруч. Як стало відомо УНН, у результаті ДТП один чоловік загинув і двоє жінок були травмовані.

На місці події вже працюють правоохоронці та швидка.

Нагадаємо, на Київщині у ДТП на автодорозі "Немішаєво-Козинці" загинула член виборчої ДВК №320209 Ольга Титенко.