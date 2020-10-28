У Києві водій автобусу влетів у зупинку: є загиблий і поранені
Київ • УНН
КИЇВ. 28 жовтня. УНН. У Києві на Видубичах водій автобусу в’їхав в зупинку громадського транспорту, є загиблий і двоє постраждалих, передає кореспондент УНН.
Так, у Києві водій автобусу в’їхав у зупинку громадського транспорту. Він також зніс торгівельні палатки, які були розміщені поруч. Як стало відомо УНН, у результаті ДТП один чоловік загинув і двоє жінок були травмовані.
На місці події вже працюють правоохоронці та швидка.
Нагадаємо, на Київщині у ДТП на автодорозі "Немішаєво-Козинці" загинула член виборчої ДВК №320209 Ольга Титенко.