В Киеве водитель автобуса влетел в остановку: есть погибший и раненые
Киев • УНН
КИЕВ. 28 октября. УНН. В Киеве на Выдубичах водитель автобуса въехал в остановку общественного транспорта, есть погибший и двое пострадавших, передает корреспондент УНН.
Так, в Киеве водитель автобуса въехал в остановку общественного транспорта. Он также снес торговые палатки, которые были размещены рядом. Как стало известно УНН, в результате ДТП один человек погиб и двое женщин были травмированы.
На месте происшествия уже работают правоохранители и скорая.
Напомним, в Киевской области в ДТП на автодороге "Немешаево-Козинцы" погибла член избирательной УИК №320209 Ольга Титенко.