На Київщині члени виборчої комісії потрапили у ДТП - одна людина загинула
Київ • УНН
КИЇВ. 27 жовтня. УНН. На Київщині у ДТП на автодорозі "Немішаєво-Козинці" загинула член виборчої ДВК №320209 Ольга Титенко. Про це повідомляє УНН із посиланням на відділ комунікації ГУНП у Київській області, а також на допис у Facebook кандидата у мери Ірпеня Михайлини Скорик, передає УНН.
"Під час підрахунку голосів на території Ірпінської ОТГ сталася трагедія. Олександр Титенко, заступник голови комісії у селі Козинці, їхав з мамою додому і від втоми заснув і врізався у зустрічний ЗІЛ по дорозі на Немішаєве. Його мама, Ольга Титенко, теж член комісії №320209, загинула на місці. Олександр з травмами голови в лікарні - кажуть свідки", - йдеться у повідомленні.
За даними Нацполіції, автопригода за участю легкового автомобіля та вантажівки сталась вчора, 26 жовтня, близько 14:30 на автодорозі "Немішаєво-Козинці", що у Бородянському районі.
"Попередньо встановлено, що водій автомобіля Daewoo не впорався з керуванням та виїхав на зустрічну смугу, де зітнувся з вантажівкою "ЗІЛ". Від отриманих травм 62-річна пасажирка легковика загинула на місці пригоди, а 44-річного водія цієї ж автівки доправлено до лікарні з травмами різного ступеню тяжкості. Встановлено, що вони є членами територіальної виборчої комісії", - повідомили у поліції.
За даним фактом поліція відкрила кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України. Встановлюються всі обставини події.
Нагадаємо, на Сумщині через підпис протоколів до їх заповнення повідомили про підозру голові ДВК.