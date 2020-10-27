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В Киевской области члены избирательной комиссии попали в ДТП - один человек погиб

В Киевской области члены избирательной комиссии попали в ДТП - один человек погиб

Киев  •  УНН

 • 13895 просмотра

КИЕВ. 27 октября. УНН. В Киевской области в ДТП на автодороге "Немешаево-Козинцы" погибла член избирательной УИК №320209 Ольга Титенко. Об этом сообщает УНН со ссылкой на отдел коммуникации ГУНП в Киевской области, а также на сообщение в Facebook кандидата в мэры Ирпеня Михайлины Скорык, передает УНН.

"Во время подсчета голосов на территории Ирпенской ОТО произошла трагедия. Александр Титенко, заместитель главы комиссии по деревне Козинцы, ехал с мамой домой и от усталости заснул и врезался во встречный ЗИЛ по дороге на Немешаево. Его мама, Ольга Титенко, тоже член комиссии №320209, погибла на месте. Александр с травмами головы в больнице - говорят свидетели", - говорится в сообщении.

По данным Нацполиции, авария с участием легкового автомобиля и грузовика произошла вчера, 26 октября, около 14:30 на автодороге "Немешаево-Козинцы", что в Бородянском районе.

"Предварительно установлено, что водитель автомобиля Daewoo не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где столкнулся с грузовиком "ЗИЛ". От полученных травм 62-летняя пассажирка легковушки погибла на месте происшествия, а 44-летнего водителя этой же машины доставлено в больницу с травмами различной степени тяжести. Установлено, что они являются членами территориальной избирательной комиссии", - сообщили в полиции.

По данному факту полиция открыла уголовное производство по ч. 2 ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Напомним, в Сумской области из-за подписания протоколов до их заполнения сообщили о подозрении голове УИК.

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