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На Сумщині через підпис протоколів до їх заповнення повідомили про підозру голові ДВК

На Сумщині через підпис протоколів до їх заповнення повідомили про підозру голові ДВК

Київ • УНН

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КИЇВ. 27 жовтня. УНН. На Сумщині повідомлено про підозру голові ДВК, яка підписала протоколи до їх заповнення. Про це повідомляє пресслужба прокуратури регіону, передає УНН.

“Шосткинською місцевою прокуратурою 26 жовтня 2020 року повідомлено про підозру голову дільничної виборчої комісії на Ямпільщині, яка підписала протоколи про підрахунок голосів виборців до остаточного їх заповнення та не на засіданні виборчої комісії”, — йдеться в повідомленні.

За даними слідства, підозрювана підписала усі 4 протоколи у 38 екземплярах про результати виборів депутатів Ямпільської селищної ради, Шосткинської районної ради, Сумської обласної ради та Ямпільського селищного голови.

“Указані документи підписані не на засіданні виборчої комісії, а перед ним, тобто до закінчення часу, встановленого для проведення голосування на виборах. Дії підозрюваної кваліфіковано за ч. 1 ст. 158-3 (підписання головою виборчої комісії протоколу про підсумки голосування в межах відповідного виборчого округу) КК України”, — повідомили в прокуратурі.

Як повідомляв УНН, за даними спостерігачів ОПОРИ, на 10,23% дільниць члени ДВК допустили порушення процедури підрахунку голосів, натомість на 89,77% дільниць таких порушень не було виявлено.

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