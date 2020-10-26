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На понад 10% виборчих дільниць члени ДВК допустили порушення процедури підрахунку голосів - ОПОРА

На понад 10% виборчих дільниць члени ДВК допустили порушення процедури підрахунку голосів - ОПОРА

Київ • УНН

 • 15651 перегляди

КИЇВ. 26 жовтня. УНН. За даними спостерігачів, на 10,23% дільниць члени ДВК допустили порушення процедури підрахунку голосів, натомість на 89,77% дільниць таких порушень не було виявлено. Про це повідомляє УНН з посиланням на пресслужбу громадянської мережі ОПОРА.

“Спостерігачі “Опори” оцінили процес закриття виборчих дільниць та процедуру підрахунку голосів виборців на місцевих виборах в Україні на основі репрезентативній для усієї країни кількості ДВК. За даними спостерігачів, на 10,23% дільниць члени ДВК допустили порушення процедури підрахунку голосів, натомість на 89,77% дільниць таких порушень не було виявлено”, - йдеться у повідомлення.

Зазначається, що на місцевих виборах 2015 року порушення порядку були зафіксовані на меншій кількості виборчих дільниць – 2,2%, на позачергових парламентських виборах 2019 року – 3% дільниць. Одним із можливих пояснень показника недотримання порядку підрахунку голосів виборців є застосування на місцевих виборах нових виборчих систем.

“Окремо ОПОРА оцінила наявність кворуму на підсумкових засіданнях ДВК, які здійснювали свої повноваження в умовах пандемії і традиційних для українських виборів проблем формування належного складу таких комісій. За даними спостерігачів, підсумкові засідання ДВК, на яких здійснювався підрахунок голосів, не були повноважними на 2% виборчих дільниць. На інших дільницях кворум на підсумкових засіданнях ДВК був дотриманий. Спостерігачі також дослідили виконання ДВК вимог законодавства щодо початку підсумкового засідання відразу після закриття виборчих дільниць, що є важливою умовою для контролю за усім процесом підрахунку голосів. Таку вимогу було порушено на 2,81% дільниць, натомість 97,19% ДВК вчасно розпочала підсумкове засідання”, - вказано у повідомленні.

Повідомляється, що за даними ОПОРИ, лише на 0,83% дільниць мали місце випадки незаконного втручання кандидатів, уповноважених осіб організацій, спостерігачів у процес підрахунку голосів виборців.

“Зокрема, такі втручання могли проявлятися шляхом свідомого провокування членів ДВК на порушення підрахунку голосів або створення необґрунтованих конфліктів. На 1,94% дільниць спостерігачі “Опори” виявили сторонніх осіб, які відповідно до Виборчого кодексу не мали право бути присутніми під час підрахунку голосів на виборчій дільниці. Лише на 0,66% виборчих дільниць члени ДВК скористалися своїм правом додати окрему думку до протоколу про підрахунок голосів виборців. Це право надається членам ДВК для висловлення незгоди із результатами підрахунку голосів виборців”, - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що на 91,91% дільниць спостерігачі “Опори” отримали протоколи про підрахунок голосів, на 8,09% дільниць такі протоколи не були отримані з різних причин.

Нагадаємо, в ОПОРІ не виявили на майже 90% дільниць порушень, що могли вплинути на результати голосування.

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