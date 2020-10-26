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Более чем на 10% избирательных участков члены УИК допустили нарушения процедуры подсчета голосов - ОПОРА

Более чем на 10% избирательных участков члены УИК допустили нарушения процедуры подсчета голосов - ОПОРА

Киев  •  УНН

 • 15648 просмотра

КИЕВ. 26 октября. УНН. По данным наблюдателей, на 10,23% участков члены УИК допустили нарушения процедуры подсчета голосов, но на 89,77% участков таких нарушений не было выявлено. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу гражданской сети ОПОРА.

“Наблюдатели ОПОРЫ оценили процесс закрытия избирательных участков и процедуру подсчета голосов избирателей на местных выборах в Украине на основе репрезентативного для всей страны количества УИК. По данным наблюдателей, на 10,23% участков члены УИК допустили нарушения процедуры подсчета голосов, но на 89,77% участков таких нарушений не было выявлено”, — говорится в сообщении.

Отмечается, что на местных выборах 2015 года нарушение порядка были зафиксированы на меньшем количестве избирательных участков — 2,2%, на внеочередных парламентских выборах 2019 года — 3% участков. Одним из возможных объяснений показателя несоблюдения порядка подсчета голосов избирателей является применение на местных выборах новых избирательных систем.

“Отдельно ОПОРА оценила наличие кворума на итоговых заседаниях УИК, которые осуществляли свои полномочия в условиях пандемии и традиционных для украинских выборов проблем формирования надлежащего состава таких комиссий. По данным наблюдателей, итоговые заседания УИК, на которых осуществлялся подсчет голосов не были полномочными на 2% избирательных участков. На других участках кворум на итоговых заседаниях УИК был соблюден. Наблюдатели также исследовали выполнение УИК требований законодательства о начале итогового заседания сразу после закрытия избирательных участков, что является важным условием для контроля за всем процессом подсчета голосов. Такое требование было нарушено на 2,81% участков, зато 97,19% УИК вовремя начало итоговое заседание”, — указано в сообщении.

Сообщается, что по данным ОПОРЫ, только на 0,83% участков имели место случаи незаконного вмешательства кандидатов, уполномоченных лиц организаций, наблюдателей в процесс подсчета голосов избирателей.

“В частности, такие вмешательства могли проявляться путем сознательного провоцирования членов УИК на нарушение подсчета голосов или создания необоснованных конфликтов. На 1,94% участков наблюдатели ОПОРЫ выявили посторонних лиц, которые в соответствии с Избирательным кодексом не имели права присутствовать при подсчете голосов на избирательном участке. Только на 0,66% избирательных участков члены УИК воспользовались своим правом добавить особое мнение в протокол о подсчете голосов избирателей. Это право предоставляется членам УИК для выражения несогласия с результатами подсчета голосов избирателей”, — говорится в сообщении.

Отмечается, что на 91,91% участков наблюдатели ОПОРЫ получили протоколы о подсчете голосов на 8,09% участков такие протоколы не были получены по разным причинам.

Напомним, в ОПОРЕ не выявили на почти 90% участков нарушений, которые могли повлиять на результаты голосования.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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