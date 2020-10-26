В "Опорі" не виявили на майже 90% дільниць порушень, що могли вплинути на результати голосування

ukru
18:42 • 16346 перегляди

Трамп заявив, що США можуть бути корисними в управлінні українськими АЕС

18:06 • 37826 перегляди

Зустріч делегацій України та США планується орієнтовно в кінці тижня – джерело

14:10 • 65415 перегляди

Україна повернула з російського полону 175 захисників - Зеленський

19 березня, 10:24 • 106198 перегляди

Зеленський: визнання українських тимчасово окупованих територій росією є "червоної лінією", ми на це не підемо

Ексклюзив
19 березня, 08:45 • 113450 перегляди

Потрібні зміни в стратегії США: політолог про результати розмови Трампа і путіна

Ексклюзив
19 березня, 07:49 • 114393 перегляди

Догляд за волоссям після зими: поради від трихолога

19 березня, 06:32 • 147505 перегляди

Цінова стабілізація ліків в Україні: показова турбота чи економічна ілюзія?

19 березня, 03:38 • 124589 перегляди

Нові переговори США і росії про припинення вогню: Віткофф озвучив дату і місце зустрічі

18 березня, 21:00 • 124353 перегляди

"Ми не салат і не компот для путіна": Зеленський про можливі домовленості без України

18 березня, 19:01 • 123699 перегляди

Трамп заявив про "дуже добру і продуктивну" розмову з путіним

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+4°
2 м/с
66 %
758 мм
Хмарно, протягом наступних 2 годин опадів не очікується
Популярнi новини
Зеленський відповів на питання, хто представить Україну і США на зустрічі в Саудівській Аравії

Зеленський відповів на питання, хто представить Україну і США на зустрічі в Саудівській Аравії

19 березня, 10:59 • 80306 перегляди
За яких умов Україна припинить удари по енергетиці рф: Президент роз'яснив

За яких умов Україна припинить удари по енергетиці рф: Президент роз'яснив

19 березня, 11:04 • 92590 перегляди
Британський спецназ готовий вирушити в Україну у складі миротворчої місії

Британський спецназ готовий вирушити в Україну у складі миротворчої місії

19 березня, 11:28 • 104605 перегляди
Пропагандист корчевніков отримав підозру за заклик до знищення українців – СБУ

Пропагандист корчевніков отримав підозру за заклик до знищення українців – СБУ

19 березня, 11:39 • 103358 перегляди
Нове регулювання змінює фармацевтичний ринок: скільки аптек закриється через нові правила?

Нове регулювання змінює фармацевтичний ринок: скільки аптек закриється через нові правила?

19 березня, 13:13 • 85560 перегляди
Публікації
“Аналізуйте інформацію”: очільниця АРМА Дума відповіла на критику голови антикорупційного комітету Радіної

“Аналізуйте інформацію”: очільниця АРМА Дума відповіла на критику голови антикорупційного комітету Радіної

19 березня, 13:52 • 62970 перегляди
Нове регулювання змінює фармацевтичний ринок: скільки аптек закриється через нові правила?

Нове регулювання змінює фармацевтичний ринок: скільки аптек закриється через нові правила?

19 березня, 13:13 • 85560 перегляди
Зарахування дитини в садочок: коли розсилатимуть запрошення та які документи потрібні

Зарахування дитини в садочок: коли розсилатимуть запрошення та які документи потрібні

19 березня, 12:52 • 69351 перегляди
Цінова стабілізація ліків в Україні: показова турбота чи економічна ілюзія?

Цінова стабілізація ліків в Україні: показова турбота чи економічна ілюзія?

19 березня, 06:32 • 147498 перегляди
Корисні десерти без цукру: смачні альтернативи для здорового харчування

Корисні десерти без цукру: смачні альтернативи для здорового харчування

19 березня, 05:20 • 114616 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Режисера звинуватили у шахрайстві на $11 млн через серіал для Netflix

Режисера звинуватили у шахрайстві на $11 млн через серіал для Netflix

19 березня, 09:57 • 46039 перегляди
Tesla отримала перший дозвіл для запуску роботаксі в Каліфорнії

Tesla отримала перший дозвіл для запуску роботаксі в Каліфорнії

19 березня, 09:25 • 54578 перегляди
Скандал навколо кліпу для Євробачення-2025: естонський співак "об'єднав" українців та росіян у роботі над своїм кліпом

Скандал навколо кліпу для Євробачення-2025: естонський співак "об'єднав" українців та росіян у роботі над своїм кліпом

18 березня, 13:20 • 106734 перегляди
Паради, маскарад і вистави: в Ірландії сотні тисяч людей святкували День святого Патріка

Паради, маскарад і вистави: в Ірландії сотні тисяч людей святкували День святого Патріка

17 березня, 16:09 • 125127 перегляди
Бренд паперових серветок Kleenex створив рейтинг емоційності фільмів

Бренд паперових серветок Kleenex створив рейтинг емоційності фільмів

17 березня, 13:49 • 124590 перегляди
Актуальне
В "Опорі" не виявили на майже 90% дільниць порушень, що могли вплинути на результати голосування

В "Опорі" не виявили на майже 90% дільниць порушень, що могли вплинути на результати голосування

Київ • УНН

 • 11180 перегляди

КИЇВ. 26 жовтня. УНН. Громадянська мережа “Опора” не виявила на 89,7% виборчих дільниць порушень, які на думку спостерігачів могли вплинути на результати голосування на місцевих виборах. Про це під час брифінгу сказав аналітик громадянської мережі “Опора” Олександр Неберикут, передає кореспондент УНН.

“В цілому якщо говорити про оцінку підготовчого засідання, дня голосування, моменту закриття виборчих дільниць без врахування етапу підрахунку, який знову ж таки, на завершальній стадії, але розтягнутий в часі, довше, ніж це було звичайно, то ми можемо констатувати за підсумками оцінок наших спостерігачів, тобто, за їхніми формулюваннями, на 89,7% виборчих дільниць спостерігачі не виявили, протягом всіх цих етапів дня голосування, не виявили порушень, які на їхню думку могли вплинути на результати голосування. Разом з тим, на 9,4% спостерігачі повідомили про наявність певних порушень, незначних порушень, переважно процедурного типу… І на менш ніж 1% дільничних виборчих комісій, 0,8%, спостерігачі повідомили, що на такій кількості ДВК могли бути чи мали місце суттєві порушення”, - сказав Олександр Неберикут.

Він зазначив, що більшість резонансних інцидентів відбувалися за межами дільниць для голосування, як підвезення виборців чи спроби здійснення агітації.

Нагадаємо, явка виборців на чергових місцевих виборах 25 жовтня становила 36,88%.

Також нагадаємо, 25 жовтня 2020 року в Україні відбулися чергові місцеві вибори. За день голосування в Україні відкрили 159 проваджень за фактами порушень під час виборів.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Політика

Звернутися з питань розміщення реклами

Tesla
$226.90
Brent
$70.17
Bitcoin
$83,532.80
S&P 500
$5,619.93
Газ TTF
$42.20
Золото
$3,038.75
Ethereum
$1,943.92