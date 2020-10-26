В "Опорі" не виявили на майже 90% дільниць порушень, що могли вплинути на результати голосування

“В цілому якщо говорити про оцінку підготовчого засідання, дня голосування, моменту закриття виборчих дільниць без врахування етапу підрахунку, який знову ж таки, на завершальній стадії, але розтягнутий в часі, довше, ніж це було звичайно, то ми можемо констатувати за підсумками оцінок наших спостерігачів, тобто, за їхніми формулюваннями, на 89,7% виборчих дільниць спостерігачі не виявили, протягом всіх цих етапів дня голосування, не виявили порушень, які на їхню думку могли вплинути на результати голосування. Разом з тим, на 9,4% спостерігачі повідомили про наявність певних порушень, незначних порушень, переважно процедурного типу… І на менш ніж 1% дільничних виборчих комісій, 0,8%, спостерігачі повідомили, що на такій кількості ДВК могли бути чи мали місце суттєві порушення”, - сказав Олександр Неберикут.

Він зазначив, що більшість резонансних інцидентів відбувалися за межами дільниць для голосування, як підвезення виборців чи спроби здійснення агітації.

Нагадаємо, явка виборців на чергових місцевих виборах 25 жовтня становила 36,88%.

Також нагадаємо, 25 жовтня 2020 року в Україні відбулися чергові місцеві вибори. За день голосування в Україні відкрили 159 проваджень за фактами порушень під час виборів.