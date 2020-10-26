Явка на місцевих виборах становила 36,88% - ЦВК

"Явка виборців на виборах 25 жовтня — 36,88%. Опрацьовано 100% інформації з усіх областей України. Дані надійшли від територіальних виборчих комісій. 10556621 виборець вчора отримав бюлетені та проголосував", - йдется у повідомленні.

Так, за даними ЦВК, найвища явка - на Тернопільщині (44,68%), найнижча - у Донецькій області (31,67%).

Нагадаємо, 25 жовтня 2020 року в Україні відбулися чергові місцеві вибори. За день голосування в Україні відкрили 159 проваджень за фактами порушень під час виборів.