Явка на місцевих виборах становила 36,88% - ЦВК
Київ • УНН
КИЇВ. 26 жовтня. УНН. Явка виборців на чергових місцевих виборах 25 жовтня становила 36,88%. Про це за підсумками опрацювання 100% інформації з усіх областей України повідомили у пресслужбі ЦВК, передає УНН.
"Явка виборців на виборах 25 жовтня — 36,88%. Опрацьовано 100% інформації з усіх областей України. Дані надійшли від територіальних виборчих комісій. 10556621 виборець вчора отримав бюлетені та проголосував", - йдется у повідомленні.
Так, за даними ЦВК, найвища явка - на Тернопільщині (44,68%), найнижча - у Донецькій області (31,67%).
Нагадаємо, 25 жовтня 2020 року в Україні відбулися чергові місцеві вибори. За день голосування в Україні відкрили 159 проваджень за фактами порушень під час виборів.