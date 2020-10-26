Явка на местных выборах составила 36,88% - ЦИК
Киев • УНН
КИЕВ. 26 октября. УНН. Явка избирателей на очередных местных выборах 25 октября составила 36,88%. Об этом по итогам обработки 100% информации из всех областей Украины сообщили в пресс-службе ЦИК, передает УНН.
"Явка избирателей на выборах 25 октября - 36,88%. Обработано 100% информации из всех областей Украины. Данные поступили от территориальных избирательных комиссий. 10 556 621 избиратель вчера получил бюллетени и проголосовал", - идется в сообщении.
Так, по данным ЦИК, самая высокая явка - в Тернопольской (44,68%), самая низкая - в Донецкой области (31,67%).
Напомним, 25 октября 2020 года в Украине состоялись очередные местные выборы. За день голосования в Украине открыли 159 производств по фактам нарушений на выборах.