За день голосування в Україні відкрили 159 проваджень за фактами порушень під час виборів

Зазначається, що упродовж доби у Київській області зафіксовано 603 повідомлень про порушення, у місті Києві – 587, у Дніпропетровській області – 448, в Одеській – 331, у Донецькій – 298, у Харківській – 272, у Львівській – 266, у Полтавській – 265, у Запорізькій – 226, у Херсонській – 180, у Черкаській – 177, у Вінницькій – 142, у Закарпатській – 141, у Сумській – 126, у Чернігівській та Рівненській – по 115, у Тернопільській – 107, у Хмельницькій – 105, у Кіровоградській – 104, у Миколаївській – 98, в Івано-Франківській – 89, у Луганській – 75, у Чернівецькій – 53, у Волинській – 50 та у Житомирській – 33.

Щодо порушень ведення агітації у день виборів зафіксовано 1800, порушення таємниці голосування – 274, підкуп виборців – 209, незаконне знищення виборчої документації – 181, порушення порядку ведення реєстрів виборців або виборчих комісій або списків виборців – 178, незаконне використання виборчого бюлетеня (спроба або винесення виборчого бюлетеня) – 102.

"Поліцейські склали 324 протоколів про вчинення адміністративних правопорушень. За 159 фактом відомості внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань", - резюмували у поліції.

Як повідомлялося раніше в УНН, на Харківщині прізвище кандидата не внесли до бюлетеня - відкрито провадження.