За день голосования в Украине открыли 159 производств по фактам нарушений на выборах
Киев • УНН
КИЕВ. 26 октября. УНН. По состоянию на 00:00, в Украине 25 октября в органы полиции поступило 5006 заявлений и сообщений, связанных с избирательным процессом: было зарегистрировано 159 уголовных производств. Об этом сообщает управление коммуникации Национальной полиции Украины, информирует УНН.
Отмечается, что в течение суток в Киевской области зафиксировано 603 сообщения о нарушениях, в Киеве - 587, в Днепропетровской области - 448, в Одесской - 331, в Донецкой - 298, в Харьковской - 272, во Львовской - 266, в Полтавской - 265, в Запорожской - 226, в Херсонской - 180, в Черкасской - 177, в Винницкой - 142, в Закарпатской - 141, в Сумской - 126, в Черниговской и Ровенской - по 115, в Тернопольской - 107, в Хмельницкой - 105, в Кировоградской - 104, в Николаевской - 98, в Ивано-Франковской - 89, в Луганской - 75, в Черновицкой - 53, в Волынской - 50 и в Житомирской - 33.
Касательно нарушений ведения агитации в день выборов зафиксировано 1800, нарушение тайны голосования - 274, подкуп избирателей - 209, незаконное уничтожение избирательной документации - 181, нарушение порядка ведения реестров избирателей или избирательных комиссий или списков избирателей - 178, незаконное использование избирательного бюллетеня (попытка или вынесение избирательного бюллетеня) - 102.
"Полицейские составили 324 протокола о совершении административных правонарушений. По 159 фактам сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований", - резюмировали в полиции.
Как сообщалось ранее в УНН, в Харьковской области фамилию кандидата не внесли в бюллетень - открыто производство.