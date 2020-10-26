За день голосования в Украине открыли 159 производств по фактам нарушений на выборах

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Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
15:53 • 67817 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 94422 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
4 марта, 13:46 • 122359 просмотра

Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
4 марта, 13:25 • 104843 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

Эксклюзив
Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
4 марта, 12:57 • 124596 просмотра

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
4 марта, 10:59 • 100471 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 101389 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину
4 марта, 08:59 • 103713 просмотра

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину

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"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине
4 марта, 08:31 • 101853 просмотра

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За день голосования в Украине открыли 159 производств по фактам нарушений на выборах

За день голосования в Украине открыли 159 производств по фактам нарушений на выборах

Киев  •  УНН

 • 10627 просмотра

КИЕВ. 26 октября. УНН. По состоянию на 00:00, в Украине 25 октября в органы полиции поступило 5006 заявлений и сообщений, связанных с избирательным процессом: было зарегистрировано 159 уголовных производств. Об этом сообщает управление коммуникации Национальной полиции Украины, информирует УНН.

Отмечается, что в течение суток в Киевской области зафиксировано 603 сообщения о нарушениях, в Киеве - 587, в Днепропетровской области - 448, в Одесской - 331, в Донецкой - 298, в Харьковской - 272, во Львовской - 266, в Полтавской - 265, в Запорожской - 226, в Херсонской - 180, в Черкасской - 177, в Винницкой - 142, в Закарпатской - 141, в Сумской - 126, в Черниговской и Ровенской - по 115, в Тернопольской - 107, в Хмельницкой - 105, в Кировоградской - 104, в Николаевской - 98, в Ивано-Франковской - 89, в Луганской - 75, в Черновицкой - 53, в Волынской - 50 и в Житомирской - 33.

Касательно нарушений ведения агитации в день выборов зафиксировано 1800, нарушение тайны голосования - 274, подкуп избирателей - 209, незаконное уничтожение избирательной документации - 181, нарушение порядка ведения реестров избирателей или избирательных комиссий или списков избирателей - 178, незаконное использование избирательного бюллетеня (попытка или вынесение избирательного бюллетеня) - 102.

"Полицейские составили 324 протокола о совершении административных правонарушений. По 159 фактам сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований", - резюмировали в полиции.

Как сообщалось ранее в УНН, в Харьковской области фамилию кандидата не внесли в бюллетень - открыто производство.

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