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На Харківщині прізвище кандидата не внесли до бюлетеня — відкрито провадження

На Харківщині прізвище кандидата не внесли до бюлетеня — відкрито провадження

Київ • УНН

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КИЇВ. 26 жовтня. УНН. На Харківщині правоохоронці відкрили кримінальне провадження після повідомлення про те, що прізвище кандидата в депутати не внесли до бюлетеня. Про це інформує пресслужба ГУНП в регіоні, передає УНН.

“Заявник балотується на посаду депутата до Циркунівської об’єднаної територіальної громади. Повідомлення про подію на виборчій дільниці у селі Циркуни надійшло до Липецького відділення поліції 25 жовтня о 16:30 від 48-річного громадянина. Слідчими відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 157 (перешкоджання здійсненню виборчого права або права брати участь у референдумі, роботі виборчої комісії або комісії референдуму чи діяльності офіційного спостерігача) Кримінального кодексу України”, — повідомили в поліції.

Зазначається, що санкція статті передбачає до 3 років обмеження або позбавлення волі.

Поліція інформує, що в ході розслідування зазначеного кримінального провадження слідчі також внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 4 ст. 158-3 (фальсифікація, підроблення, викрадення, пошкодження або знищення виборчої документації, документації референдуму, викрадення, пошкодження, приховування, знищення печатки виборчої комісії, комісії референдуму, виборчої скриньки, списку виборців чи учасників референдуму) Кримінального кодексу України.

Санкція статті передбачає від 7 до 10 років тюрми з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк 5 років.

Нагадаємо, станом на 21:00 25 жовтня в Україні було відкрито 77 кримінальних проваджень щодо порушень виборчого процесу.

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