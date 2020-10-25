Вибори-2020: у МВС заявили про відкриття понад 70 проваджень
Київ • УНН
КИЇВ. 25 жовтня. УНН. Станом на 21:00 в Україні відкрито 77 кримінальних проваджень щодо порушень виборчого процесу. Про це під час брифінгу повідомив перший заступник міністра внутрішніх справ Сергій Яровий, передає кореспондент УНН.
“... надійшло 4375 заяв та повідомлень. Складено 224 адміністративних протоколи. Розпочато 77 кримінальних проваджень”, - повідомив Яровий.
Посадовець зазначив, що правоохоронні органи продовжують працювати в посиленому режимі.
“Я хотів би звернути увагу, що крім цього в нас надійшло 12 повідомлень про замінування 18 об'єктів ДВК. Це Вінницька, Одеська, Дніпропетровська, Київська області та один автомобіль”, - резюмував правоохоронець.
Крім того, як повідомляється, надходила інформація про знеструмлення 19 виборчих дільниць: у Вінницькій - 6; у Запорізькій — 3; у Львівській - 3; Херсонській — 3; у Дніпропетровській, Закарпатській, Донецькій та Харківській — по 1.
Виборчий процес не зупинявся, за виключенням 3 дільниць у Львові, де на короткий термін (до 20 хвилин) виборчий процес було призупинено.
Нагадаємо, що на Київщині відкрито провадження через незаконну видачу бюлетенів.