Выборы-2020: в МВД заявили об открытии более 70 производств
Киев • УНН
КИЕВ. 25 октября. УНН. По состоянию на 21:00 в Украине открыто 77 уголовных производств по нарушениям избирательного процесса. Об этом во время брифинга сообщил первый заместитель министра внутренних дел Сергей Яровой, передает корреспондент УНН.
"... поступило 4375 заявлений и сообщений. Составлено 224 административных протокола. Начато 77 уголовных производств", - сообщил Яровой.
Чиновник отметил, что правоохранительные органы продолжают работать в усиленном режиме.
"Я хотел бы обратить внимание, что кроме этого у нас поступило 12 сообщений о заминировании 18 объектов УИК. Это Винницкая, Одесская, Днепропетровская, Киевская области и один автомобиль", - резюмировал правоохранитель.
Кроме того, как сообщается, поступала информация об обесточивании 19 избирательных участков: в Винницкой - 6; в Запорожской - 3; во Львовской - 3; Херсонской - 3; в Днепропетровской, Закарпатской, Донецкой и Харьковской - по 1.
Избирательный процесс не останавливался, за исключением 3 участков во Львове, где на короткий срок (до 20 минут) избирательный процесс был приостановлен.
Напомним, что в Киевской области открыто производство за незаконную выдачу бюллетеней.