На Київщині відкрито провадження через незаконну видачу бюлетенів
Київ • УНН
КИЇВ. 25 жовтня. УНН. У Вишгородському районі поліція відкрила кримінальне провадження за фактом незаконної видачі бюлетенів. Про це повідомили в пресслужбі поліції Київщини, передає УНН.
“У селі Нові Петрівці, що у Вишгородському районі спостерігач помітив неправомірні дії одного із членів виборчої комісії. Той всупереч вимогам законодавства видав громадянину бюлетені на підставі пенсійного посвідчення”, - йдеться в повідомленні.
За даним фактом відкрито кримінальне провадження за статтею 158-1 Кримінального кодексу України (“Незаконне використання виборчого бюлетеня, бюлетеня для голосування на референдумі, голосування виборцем, учасником референдуму більше ніж один раз”).
Санкція статті передбачає штрафом від ста до трьохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або виправні роботи на строк до двох років, або обмеженням волі на строк до трьох років.
Нагадаємо, УНН писав, що о 20:00 в Україні закрились виборчі дільниці.