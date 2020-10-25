В Киевской области открыто производство из-за незаконной выдачи бюллетеней
Киев • УНН
КИЕВ. 25 октября. УНН. В Вышгородском районе полиция открыла уголовное производство по факту незаконной выдачи бюллетеней. Об этом сообщили в пресс-службе полиции Киевской области, передает УНН.
"В селе Новые Петровцы, что в Вышгородском районе наблюдатель заметил неправомерные действия одного из членов избирательной комиссии. Тот вопреки требованиям законодательства выдал гражданину бюллетени на основании пенсионного удостоверения", - говорится в сообщении.
По данному факту возбуждено уголовное производство по статье 158-1 Уголовного кодекса Украины ("Незаконное использование избирательного бюллетеня, бюллетеня для голосования на референдуме, голосования избирателем, участником референдума более одного раза").
Санкция статьи предусматривает штраф от ста до трехсот необлагаемых минимумов доходов граждан или исправительные работы на срок до двух лет, или ограничение свободы на срок до трех лет.
Напомним, УНН писал, что в 20:00 в Украине закрылись избирательные участки.