В "Опоре" не обнаружили на почти 90% участках нарушений, которые могли повлиять на результаты голосования

"В целом если говорить об оценке подготовительного заседания, дня голосования, момента закрытия избирательных участков без учета этапа подсчета, который опять же, на завершающей стадии, но растянутый во времени, дольше, чем это было конечно, мы можем констатировать по итогам оценок наших наблюдателей, то есть, по их формулировкам, на 89,7% избирательных участков наблюдатели не обнаружили, в течение всех этих этапов дня голосования, не обнаружили нарушений, которые по их мнению могли повлиять на результаты голосования. Вместе с тем, на 9,4% наблюдатели сообщили о наличии определенных нарушений, незначительных нарушений, преимущественно процедурного типа... И на менее чем 1% участковых избирательных комиссий, 0,8%, наблюдатели сообщили, что на таком количестве УИК могли быть, имели место существенные нарушения", - сказал Александр Неберикут.

Он отметил, что большинство резонансных инцидентов происходили за пределами участков для голосования, как подвоз избирателей или попытки осуществления агитации.

Напомним, явка избирателей на очередных местных выборах 25 октября составила 36,88% .

Также напомним, 25 октября 2020 года в Украине состоялись очередные местные выборы. За день голосования в Украине открыли 159 производств по фактам нарушений на выборах.