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В Сумской области из-за подписи протоколов до их заполнения сообщили о подозрении главе УИК

В Сумской области из-за подписи протоколов до их заполнения сообщили о подозрении главе УИК

Киев  •  УНН

 • 10868 просмотра

КИЕВ. 27 октября. УНН. В СУмской области сообщено о подозрении главе УИК, которая подписала протоколы до их заполнения. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры региона, передает УНН.

“Шосткинской местной прокуратурой 26 октября 2020 года сообщено о подозрении председателю участковой избирательной комиссии на Ямпольщине, которая подписала протоколы о подсчете голосов избирателей до окончательного их заполнения и не на заседании избирательной комиссии”, — говорится в сообщении.

По данным следствия, подозреваемая подписала все 4 протокола в 38 экземплярах о результатах выборов депутатов Ямпольского поселкового совета, Шосткинского районного совета, Сумского областного совета и Ямпольского поселкового головы.

“Указанные документы подписаны не на заседании избирательной комиссии, а перед ним, то есть до окончания времени, установленного для проведения голосования на выборах. Действия подозреваемой квалифицированы по ч. 1 ст. 158-3 (подписание председателем избирательной комиссии протокола об итогах голосования в пределах соответствующего избирательного округа) УК Украины”, — сообщили в прокуратуре.

Как сообщал УНН, по данным наблюдателей ОПОРЫ, на 10,23% участках члены УИК допустили нарушения процедуры подсчета голосов, но на 89,77% участках таких нарушений не выявлено.

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