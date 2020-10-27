В Сумской области из-за подписи протоколов до их заполнения сообщили о подозрении главе УИК
Киев • УНН
КИЕВ. 27 октября. УНН. В СУмской области сообщено о подозрении главе УИК, которая подписала протоколы до их заполнения. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры региона, передает УНН.
“Шосткинской местной прокуратурой 26 октября 2020 года сообщено о подозрении председателю участковой избирательной комиссии на Ямпольщине, которая подписала протоколы о подсчете голосов избирателей до окончательного их заполнения и не на заседании избирательной комиссии”, — говорится в сообщении.
По данным следствия, подозреваемая подписала все 4 протокола в 38 экземплярах о результатах выборов депутатов Ямпольского поселкового совета, Шосткинского районного совета, Сумского областного совета и Ямпольского поселкового головы.
“Указанные документы подписаны не на заседании избирательной комиссии, а перед ним, то есть до окончания времени, установленного для проведения голосования на выборах. Действия подозреваемой квалифицированы по ч. 1 ст. 158-3 (подписание председателем избирательной комиссии протокола об итогах голосования в пределах соответствующего избирательного округа) УК Украины”, — сообщили в прокуратуре.
Как сообщал УНН, по данным наблюдателей ОПОРЫ, на 10,23% участках члены УИК допустили нарушения процедуры подсчета голосов, но на 89,77% участках таких нарушений не выявлено.