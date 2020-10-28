Смертельное ДТП на столичных Выдубичах: открыто уголовное производство
Киев • УНН
КИЕВ. 28 октября. УНН. Прокуратура Киева открыла уголовное производство по факту смертельного ДТП возле станции метро Выдубичи, передает УНН со ссылкой на пресс-службу столичной прокуратуры.
Как сообщили в пресс-службе, Киевской городской прокуратурой осуществляется процессуальное руководство в уголовном производстве, начатом по факту смертельного ДТП с участием общественного автобуса (ч. 2 ст. 286 УК Украины).
"Решается вопрос о задержании водителя автобуса в порядке ст. 208 УПК Украины. Досудебное расследование в уголовном производстве осуществляется СУГУ НП в г. Киеве", - говорится в сообщении.
Отметим, что ДТП произошло вечером 28 октября 2020 года возле станции метро Выдубичи.
По предварительной информации, водитель общественного автобуса, не справившись с управлением во время маневра, совершил наезд на остановку общественного транспорта, где стояли люди. В результате ДТП мужчина, 1977 г.р. погиб на месте, двое женщин 1963, 1979 г.р. получили травмы и были госпитализированы.
На месте происшествия работают правоохранители.