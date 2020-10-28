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Смертельное ДТП на столичных Выдубичах: открыто уголовное производство

Смертельное ДТП на столичных Выдубичах: открыто уголовное производство

Киев  •  УНН

 • 24765 просмотра

КИЕВ. 28 октября. УНН. Прокуратура Киева открыла уголовное производство по факту смертельного ДТП возле станции метро Выдубичи, передает УНН со ссылкой на пресс-службу столичной прокуратуры.

Как сообщили в пресс-службе, Киевской городской прокуратурой осуществляется процессуальное руководство в уголовном производстве, начатом по факту смертельного ДТП с участием общественного автобуса (ч. 2 ст. 286 УК Украины).

"Решается вопрос о задержании водителя автобуса в порядке ст. 208 УПК Украины. Досудебное расследование в уголовном производстве осуществляется СУГУ НП в г. Киеве", - говорится в сообщении.

Отметим, что ДТП произошло вечером 28 октября 2020 года возле станции метро Выдубичи.

По предварительной информации, водитель общественного автобуса, не справившись с управлением во время маневра, совершил наезд на остановку общественного транспорта, где стояли люди. В результате ДТП мужчина, 1977 г.р. погиб на месте, двое женщин 1963, 1979 г.р. получили травмы и были госпитализированы.

На месте происшествия работают правоохранители.

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