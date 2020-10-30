В Киеве на Майдане Независимости произошло смертельное ДТП
Киев • УНН
КИЕВ. 30 октября. УНН. На Майдане Независимости в Киеве произошло смертельное ДТП. По словам очевидцев, водитель внедорожника выехал на пешеходную зону и сбил нескольких человек, передает корреспондент УНН.
Как сообщили очевидцы, автомобиль "Рэнж-Ровер" въехал в остановку общественного транспорта и сбил нескольких человек.
По словам правоохранителей, предварительно одна женщина умерла, еще два человека получили телесные повреждения.
Сейчас пострадавшим оказывается медицинская помощь. На месте работает следственно-оперативная группа.
Напомним, в Киеве на Выдубичах водитель автобуса въехал в остановку общественного транспорта, есть погибший и двое пострадавших.