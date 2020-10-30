Смертельна ДТП на Майдані Незалежності: поліція оприлюднила нове відео

Так, на відео водій авто Land Rover наїхав на обмежувальні конуси на перехресті Алеї Героїв Небесної Сотні та вулиці Хрещатик, після чого некеровано виїхав на Майдан Незалежності й в’їхав у натовп людей, а потім виїхав на проїжджу частину, де протаранив щонайменше 4 авто, і зупинився. Унаслідок ДТП двоє людей загинуло, ще троє отримали травми.

Нагадаємо, внаслідок ДТП, яка сталося сьогодні на Майдані Незалежності загинуло двоє людей та троє отримали травми.