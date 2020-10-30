Смертельное ДТП на Майдане Независимости: полиция обнародовала новое видео
Киев • УНН
КИЕВ. 30 октября. УНН. Полиция обнародовала еще одно видео ДТП в результате которого на Майдане Независимости погибли два человека и трое получили травмы. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-служб патрульной полиции Киева.
Так, на видео водитель авто Land Rover наехал на ограничительные конусы на перекрестке Аллеи Героев Небесной Сотни и улицы Крещатик, после чего неуправляемо выехал на Майдан Независимости и въехал в толпу людей, а потом выехал на проезжую часть, где протаранил не менее 4 авто, и остановился. В результате ДТП два человека погибли, еще трое получили травмы.
Напомним, в результате ДТП, которое произошло сегодня на Майдане Независимости погибли два человека и трое получили травмы.