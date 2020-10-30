Малюська назвав етапи виходу з конституційної кризи в Україні

“Це безумовно криза, криза важлива, конституційна і з неї потрібно виходити. Вихід з цієї кризи має три етапи. Перший етап вже був реалізований, як сказав мій колега — уряд прийняв розпорядження, яким нівелював найважчі удари, які були завдані по антикорупційним механізмам , відновлено відкритість реєстру декларацій, відновлено проведення спецперевірок та відновлено доступ НАЗК до усіх ключових реєстрів”, — сказав Малюська.

За його словами, другий етап — це подальше відновлення функціоналу НАЗК.

“Другий етап — це те, що певний функціонал НАЗК все ще потребує подальшого відновлення, зокрема це контроль за деклараціями, контроль за майновим станом і це те, що мало здійснювати НАЗК в тому числі щодо суддів. Це потребуватиме однозначно прийняття закону. Різні версії зараз подані в парламент, але практично будь-яка з них цю проблему вирішує”, — зазначив міністр.

Малюська наголосив, що третьою важливою проблемою є втрата довіри до суддів КСУ.

“Третього, найважливішого рівня проблемою є втрати довіри до суддів Конституційного суду України... Як це стало зрозуміло з сьогоднішніх пресконференцій ніхто особливо не хоче та не приховує те, що рішення суду виносилися керуючись особистими мотивами, зокрема конфлікті у відносинах з НАЗК...Тобто судді почали виносити рішення виходячи з особистих мотивів, судді почали зловживати владою...”, — зауважив Малюська.

Малюська розповів, що ніхто з розробників Конституції не передбачав, що в якийсь момент Конституційний суд може почати поводитися не пристойно.

“Механізмів дисциплінарного контролю та санкцій щодо суддів КСУ ніхто не передбачив”, — додав він.

Нагадаємо, у “Слузі народу” заявили, що законопроект Президента України Володимира Зеленського про звільнення суддів КСУ залишається безальтернативним варіантом для виходу з кризи, а ще попередили, що долю суддів та їх рішень може вирішити вулиця.

Як повідомлялося, Європарламент підтримує законопроект Зеленського про звільнення суддів КСУ.

Нагадаємо, Президент Володимир Зеленський подав до Верховної Ради законопроект, яким пропонує звільнити весь склад Конституційного суду.