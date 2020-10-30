Малюська назвав етапи виходу з конституційної кризи в Україні

“Це безумовно криза, криза важлива, конституційна і з неї потрібно виходити. Вихід з цієї кризи має три етапи. Перший етап вже був реалізований, як сказав мій колега — уряд прийняв розпорядження, яким нівелював найважчі удари, які були завдані по антикорупційним механізмам , відновлено відкритість реєстру декларацій, відновлено проведення спецперевірок та відновлено доступ НАЗК до усіх ключових реєстрів”, — сказав Малюська.
За його словами, другий етап — це подальше відновлення функціоналу НАЗК.
“Другий етап — це те, що певний функціонал НАЗК все ще потребує подальшого відновлення, зокрема це контроль за деклараціями, контроль за майновим станом і це те, що мало здійснювати НАЗК в тому числі щодо суддів. Це потребуватиме однозначно прийняття закону. Різні версії зараз подані в парламент, але практично будь-яка з них цю проблему вирішує”, — зазначив міністр.
Малюська наголосив, що третьою важливою проблемою є втрата довіри до суддів КСУ.
“Третього, найважливішого рівня проблемою є втрати довіри до суддів Конституційного суду України... Як це стало зрозуміло з сьогоднішніх пресконференцій ніхто особливо не хоче та не приховує те, що рішення суду виносилися керуючись особистими мотивами, зокрема конфлікті у відносинах з НАЗК...Тобто судді почали виносити рішення виходячи з особистих мотивів, судді почали зловживати владою...”, — зауважив Малюська.
Малюська розповів, що ніхто з розробників Конституції не передбачав, що в якийсь момент Конституційний суд може почати поводитися не пристойно.
“Механізмів дисциплінарного контролю та санкцій щодо суддів КСУ ніхто не передбачив”, — додав він.