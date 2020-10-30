Малюська назвал этапы выхода из конституционного кризиса в Украине

“Это безусловно кризис, кризис важный, конституционный и из него нужно выходить. Выход из этого кризиса имеет три этапа. Первый этап уже был реализован, как сказал мой коллега — правительство приняло распоряжение, которым нивелировало тяжелые удары, которые были нанесены по антикоррупционным механизмам, восстановлено открытость реестра деклараций, возобновлено проведение спецпроверок и возобновлен доступ НАПК ко всем ключевым реестрам” — сказал Малюська.
По его словам, второй этап — это дальнейшее восстановление функционала НАПК.
“Второй этап — это то, что определенный функционал НАПК все еще требует дальнейшего восстановления, в частности это контроль за декларациями, контроль за имущественным положением и это то, что должно осуществлять НАПК в том числе в отношении судей. Это потребует однозначно принятия закона. Различные версии сейчас представлены в парламент, но практически любая из них эту проблему решает”, — отметил министр.
Малюська отметил, что третьей важной проблемой является потеря доверия к судьям КСУ.
“Третьего, важнейшего уровня проблемой является потеря доверия к судьям Конституционного суда Украины ... Как это стало ясно из сегодняшних пресс-конференций, никто особо не хочет и не скрывает, что решение суда выносились руководствуясь личными мотивами, в частности конфликте в отношениях с НАПК... То есть судьи начали выносить решения исходя из личных мотивов, судьи начали злоупотреблять властью...”, — отметил Малюська.
Малюська рассказал, что никто из разработчиков Конституции не предполагал, что рано или поздно Конституционный суд может начать вести себя таким образом.
“Механизмов дисциплинарного контроля и санкций в отношении судей КСУ никто не предусмотрел”, — добавил он.