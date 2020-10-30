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Малюська назвал этапы выхода из конституционного кризиса в Украине

Малюська назвал этапы выхода из конституционного кризиса в Украине

Киев  •  УНН

 • 15710 просмотра

КИЕВ. 31 октября. УНН. Министр юстиции Украины Денис Малюська заявил, что одним из этапов выхода из конституционного кризиса из-за решения Конституционного суда об отмене уголовной ответственности за недостоверное декларирование является дальнейшее восстановление функционала НАПК. Об этом он заявил эфире программы "Свобода слова Савика Шустера", передает корреспондент УНН.

“Это безусловно кризис, кризис важный, конституционный и из него нужно выходить. Выход из этого кризиса имеет три этапа. Первый этап уже был реализован, как сказал мой коллега — правительство приняло распоряжение, которым нивелировало тяжелые удары, которые были нанесены по антикоррупционным механизмам, восстановлено открытость реестра деклараций, возобновлено проведение спецпроверок и возобновлен доступ НАПК ко всем ключевым реестрам” — сказал Малюська.

По его словам, второй этап — это дальнейшее восстановление функционала НАПК.

“Второй этап — это то, что определенный функционал НАПК все еще требует дальнейшего восстановления, в частности это контроль за декларациями, контроль за имущественным положением и это то, что должно осуществлять НАПК в том числе в отношении судей. Это потребует однозначно принятия закона. Различные версии сейчас представлены в парламент, но практически любая из них эту проблему решает”, — отметил министр.

Малюська отметил, что третьей важной проблемой является потеря доверия к судьям КСУ.

“Третьего, важнейшего уровня проблемой является потеря доверия к судьям Конституционного суда Украины ... Как это стало ясно из сегодняшних пресс-конференций, никто особо не хочет и не скрывает, что решение суда выносились руководствуясь личными мотивами, в частности конфликте в отношениях с НАПК... То есть судьи начали выносить решения исходя из личных мотивов, судьи начали злоупотреблять властью...”, — отметил Малюська.

Малюська рассказал, что никто из разработчиков Конституции не предполагал, что рано или поздно Конституционный суд может начать вести себя таким образом.

“Механизмов дисциплинарного контроля и санкций в отношении судей КСУ никто не предусмотрел”, — добавил он.

Напомним, в “Слуге народа” заявили, что законопроект Президента Украины Владимира Зеленского об увольнении судей КСУ остается безальтернативным вариантом для выхода из кризиса, а еще предупредили, что судьбу судей и их решений может решить улица.

Как сообщалось, Европарламент поддерживает законопроект Зеленского об увольнении судей КСУ.

Напомним, Президент Владимир Зеленский подал в Верховную Раду законопроект, которым предлагает освободить весь состав Конституционного суда.

Украинские Национальные Новости

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