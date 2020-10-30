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Засідання безпекової підгрупи ТКГ по Донбасу: домовилися притримуватися режиму припинення вогню

Засідання безпекової підгрупи ТКГ по Донбасу: домовилися притримуватися режиму припинення вогню

Київ • УНН

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КИЇВ. 30 жовтня. УНН. Українська делегация зажадала від російської сторони та запросила допомоги у представників ОБСЄ, вжити негайних заходів щодо припинення порушення режиму припинення вогню та ескалації збройного конфлікту, яка має ознаки зазделегідь запланованої. Модератор Рабочої підгрупи з питань безпеки Тристоронньої контактної групи Посол Яшар Халіт Чевік, підтримав наміри сторон притримуватися режиму припинення вогню. Про це повідомляє УНН із посиланням на офіційну сторінку Facebook української делегації для участі у ТКГ.

Повідомляється, що українська делегация зажадала від російської сторони та запросила допомоги у представників ОБСЄ, вжити негайних заходів щодо припинення порушення режиму припинення вогню та ескалації збройного конфлікту, яка має ознаки зазделегідь запланованої.

Результати засідання:
1. Сторони обговорили інциденти, які мали місце та призвели до трагічних наслідків.
2. Сторони домовилися дотримуватися режиму тиші.
3. Сторони обговорили заходи щодо запобігання подальших випадків порушення вогню.
4. Сторони домовилися продовжити консультації на наступному засіданні ТКГ, яке заплановане на 10 листопада цього року

“Глава Спеціальної моніторингової місії ОБСЕ В Україні, модератор Рабочої підгрупи з питань безпеки Тристоронньої контактної групи Посол Яшар Халіт Чевік, підтримав наміри сторон притримуватися режиму припинення вогню”, — йдеться в повідомленні.

Також зазначається, що Українська делегація розуміє, що гарантовано домовитися можливо лише тоді, коли головний гравець, який стоїть за спиною однієї зі сторін на лінії розмежування, дає згоду домовитися.

“Тому, у української делегації залишається питання: — чи розуміють наші візаві весь ступень своєї відповідальності щодо можливої ескалації збройного конфлікту?..” — додається в повідомлені.

Нагадаємо, 30 жовтня, відбулося позачергове засідання підгрупи з безпеки Тристоронньої контактної групи по Донбасу, ініційоване Українською делегацією, у зв’язку із загибеллю та пораненням українських військовослужбовців.

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