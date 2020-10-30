Безпекова підгрупа ТКГ по Донбасу збереться сьогодні о 17:00

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КИЇВ. 30 жовтня. УНН. Позачергове засідання підгрупи з безпеки Тристоронньої контактної групи по Донбасу, ініційоване Українською делегацією, заплановано на 17.00. Про це повідомляє УНН із посиланням на офіційну сторінку Facebook Української делегації для участі в ТКГ.

“Позачергове засідання підгрупи з безпеки Тристоронньої контактної групи по Донбасу, ініційоване Українською делегацією, заплановано на 17.00. Ми вимагатимемо від російської сторони та проситиме допомоги у представників ОБСЄ, вжити негайних заходів щодо припинення порушення режиму припинення вогню та ескалації збройного конфлікту, яка має ознаки зазделегідь запланованої”, — йдеться у повідомленні.

Також зазначається, що сьогодні в ночі, внаслідок прицільного обстрілу з боку окупаційних військ, загинуло двоє та було поранено ще двоє українських військовослужбовців.

Як повідомляв УНН раніше, за інформацією радника у ТКГ від України Олексія Арестовича, представники української делегації у робочій групі з питань безпеки Тристоронньої контактної групи розглядають обстріли з боку незаконних збройних формувань українських позицій в районі Водяного Донецької області як спробу зриву домовленостей про сталий режим припинення вогню. Українська сторона за допомогою координаційних механізмів ТКГ припинила обстріли та ініціює екстрене засідання робочої групи з питань безпеки.

Українські Національні Новини

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