Безпекова підгрупа ТКГ по Донбасу збереться сьогодні о 17:00
Київ • УНН
КИЇВ. 30 жовтня. УНН. Позачергове засідання підгрупи з безпеки Тристоронньої контактної групи по Донбасу, ініційоване Українською делегацією, заплановано на 17.00. Про це повідомляє УНН із посиланням на офіційну сторінку Facebook Української делегації для участі в ТКГ.
“Позачергове засідання підгрупи з безпеки Тристоронньої контактної групи по Донбасу, ініційоване Українською делегацією, заплановано на 17.00. Ми вимагатимемо від російської сторони та проситиме допомоги у представників ОБСЄ, вжити негайних заходів щодо припинення порушення режиму припинення вогню та ескалації збройного конфлікту, яка має ознаки зазделегідь запланованої”, — йдеться у повідомленні.
Також зазначається, що сьогодні в ночі, внаслідок прицільного обстрілу з боку окупаційних військ, загинуло двоє та було поранено ще двоє українських військовослужбовців.
Як повідомляв УНН раніше, за інформацією радника у ТКГ від України Олексія Арестовича, представники української делегації у робочій групі з питань безпеки Тристоронньої контактної групи розглядають обстріли з боку незаконних збройних формувань українських позицій в районі Водяного Донецької області як спробу зриву домовленостей про сталий режим припинення вогню. Українська сторона за допомогою координаційних механізмів ТКГ припинила обстріли та ініціює екстрене засідання робочої групи з питань безпеки.