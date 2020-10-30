Подгруппа по безопасности ТКГ по Донбассу соберется сегодня в 17:00
Киев • УНН
КИЕВ. 30 октября. УНН. Внеочередное заседание подгруппы по безопасности Трехсторонней контактной группы по Донбассу, инициированное Украинской делегацией, запланировано на 17.00. Об этом сообщает УНН со ссылкой на официальную страницу Facebook Украинской делегации для участия в ТКГ.
"Внеочередное заседание подгруппы по безопасности Трехсторонней контактной группы по Донбассу, инициированное Украинской делегацией, запланировано на 17.00. Мы будем требовать от российской стороны и просить помощи у представителей ОБСЕ, принять немедленные меры по прекращению нарушения режима прекращения огня и эскалации вооруженного конфликта, которое имеет признаки заранее запланированной", - говорится в сообщении.
Также отмечается, что сегодня ночью, в результате прицельного обстрела со стороны оккупационных войск, погибли двое и ранены еще двое украинских военнослужащих.
Как сообщал УНН ранее, по информации советника в ТКГ от Украины Алексея Арестовича, представители украинской делегации в рабочей группе по вопросам безопасности Трехсторонней контактной группы рассматривают обстрелы со стороны незаконных вооруженных формирований украинских позиций в районе Водяного Донецкой области как попытку срыва договоренностей об устойчивом режиме прекращения огня. Украинская сторона с помощью координационных механизмов ТКГ прекратила обстрелы и инициирует экстренное заседание рабочей группы по вопросам безопасности.