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Заседание подгруппы безопасности ТКГ по Донбассу: договорились придерживаться режима прекращения огня

Киев  •  УНН

 • 14338 просмотра

КИЕВ. 30 октября. УНН. Украинская делегация потребовала от российской стороны и попросила помощи у представителей ОБСЕ, принять немедленные меры по прекращению нарушения режима прекращения огня и эскалации вооруженного конфликта, которое имеет признаки заранее запланированной. Модератор рабочей подгруппы по вопросам безопасности Трехсторонней контактной группы Посол Яшар Халит Чевик, поддержал намерения сторон придерживаться режима прекращения огня. Об этом сообщает УНН со ссылкой на официальную страницу Facebook украинской делегации для участия в ТКГ.

Сообщается, что украинская делегация потребовала от российской стороны и попросила помощи у представителей ОБСЕ, принять немедленные меры по прекращению нарушения режима прекращения огня и эскалации вооруженного конфликта, которое имеет признаки заранее запланированной.

Результаты заседания:
1. Стороны обсудили инциденты, которые имели место и привели к трагическим последствиям.
2. Стороны договорились соблюдать режим тишины.
3. Стороны обсудили меры по предотвращению дальнейших случаев нарушения огня.
4. Стороны договорились продолжить консультации на следующем заседании ТКГ, которое запланировано на 10 ноября этого года

"Глава Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине, модератор рабочей подгруппы по вопросам безопасности Трехсторонней контактной группы Посол Яшар Халит Чевик, поддержал намерения сторон придерживаться режима прекращения огня", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что Украинская делегация понимает, что гарантированно договориться возможно только тогда, когда главный игрок, который стоит за спиной одной из сторон на линии разграничения, дает согласие договориться.

"Поэтому, в украинской делегации остается вопрос: - понимают ли наши визави всю степень своей ответственности за возможную эскалацию вооруженного конфликта?.." - добавляется в сообщении.

Напомним, 30 октября, состоялось внеочередное заседание подгруппы по безопасности Трехсторонней контактной группы по Донбассу, инициированное Украинской делегацией, в связи с гибелью и ранением украинских военнослужащих.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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